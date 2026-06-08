Seltene Naturschauspiele durch Ausflügler bedroht

Größtes Vorkommen im gesamten Alpenraum

Begutachten können Besucher derzeit auch den Frauenschuh in der Martinauer Au. Die Blütezeit hat begonnen. Im Lechtal befindet sich der größte Bestand dieser streng geschützten Orchideenart im Alpenraum. Zu Fuß oder mit dem Rad kann man am Blumenmeer vorbeiwandern. Auch dabei appelliert der Naturpark an die Vernunft. „Bitte nicht pflücken. Es hat keinen Zweck, sich Exemplare für daheim mitzunehmen. Der Frauenschuh wächst nur unter ganz speziellen Bedingungen“, erklärt Schneider.