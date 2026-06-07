Kaum verletzt: Paragleiter stürzte 150 Meter ab

In 150 Metern Flughöhe ist das wohl das Horror-Szenario für einen Paragleiter: Der Schrim klappt plötzlich in der Luft zusammen. So passierte es am Samstag einem Paragleiter auf der Sommeralm in der Steiermark. Der Mann konnte noch rechtzeitig den Rettungsschirm ziehen, ehe er in den Baumkronen hängen blieb.