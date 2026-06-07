Kaum verletzt: Paragleiter stürzte 150 Meter ab

Am Samstag musste die Bergrettung Weiz einen Paragleiter aus seiner misslichen Lage befreien. Der Mann blieb in den Baumkronen hängen, nachdem sein Schirm plötzlich zusammenklappt war.
In 150 Metern Flughöhe ist das wohl das Horror-Szenario für einen Paragleiter: Der Schrim klappt plötzlich in der Luft zusammen. So passierte es am Samstag einem Paragleiter auf der Sommeralm in der Steiermark. Der Mann konnte noch rechtzeitig den Rettungsschirm ziehen, ehe er in den Baumkronen hängen blieb.
Die Bergrettung Weiz rückte aus, um den Paragleiter zu befreien. Er blieb bis auf ein paar Abschürfungen weitgehend unverletzt. Weitere Einsatzkräfte der Bergrettung Fladnitz-Teichalm wurden zur Unterstützung verständigt.
Erst am Donnerstag war ein Paragleiter in Mariazell aus 200 Metern abgestürzt – er blieb, wie er selbst sagte, wie durch „ein Wunder“ unverletzt.
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