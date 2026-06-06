Einbrecher plünderten Container bei Baustelle

Unbekannte Einbrecher trieben im Tiroler Unterland ihr Unwesen. Die Täter hatten teure Baumaschinen im Visier und sich gewaltsam Zutritt zu einem Container auf einer Baustelle in Brandenberg (Bezirk Kufstein) verschafft. Der Schaden ist enorm – liegt im fünfstelligen Eurobereich.
Die Tat dürfte schon einige Tage zurückliegen. Vermutlich in der Nacht auf Sonntag, 31. Mai, gegen 1 Uhr, schlugen die Unbekannten zu. Die Täter brachen an der Brandenberger Landesstraße (L4) einen Baucontainer auf.
Fast 50 Baugeräte verschwunden
Daraus seien insgesamt 48 Baugeräte gestohlen worden – unter anderem der Marken Hilti und Husqvarna, wie die Polizei berichtete. Der Wert der Beute bzw. der entstandene Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.
Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise
Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen sollen sich mit der Exekutive in Verbindung setzen.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Kramsach unter der Telefonnummer: 059 133/7213.
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