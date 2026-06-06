Einbrecher plünderten Container bei Baustelle

Fast 50 Baugeräte verschwunden

Daraus seien insgesamt 48 Baugeräte gestohlen worden – unter anderem der Marken Hilti und Husqvarna, wie die Polizei berichtete. Der Wert der Beute bzw. der entstandene Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.