Grazer schoss auf Einbrecher: Coba rückte aus

Am Freitagabend kam es in der Elisabethinergasse in Graz zu einem Polizeigroßeinsatz. Zwei Männer sollen gewaltsam in eine Wohnung eingebrochen sein. Der Bewohner zückte eine Schreckschusspistole.
Wie berichtet, kam es Freitagabend zu einem Großeinsatz der Polizei in Graz. Jetzt werden weitere Details bekannt: Ein 42-jähriger und ein 33-jähriger Grazer sind am Freitag gegen 16.30 Uhr in der Elisabethinergasse im Bezirk Gries in die Wohnung eines 40-Jährigen eingebrochen.
Waffe illegal besessen
Dieser hat nach einer Schreckschusspistole gegriffen – die er illegal besessen hat – und schoss auf die Einbrecher, die leicht im Gesichtsbereich verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei ging es angeblich um Geldschulden des 40-Jährigen gegenüber einer 32-jährigen Bekannten.
Cobra im Einsatz
Passanten hörten die Schüsse und alarmierten die Einsatzkräfte. Zahlreiche Streifen und auch die Cobra rückten aus. Die beiden Einbrecher wurden ins LKH Graz gebracht und festgenommen. Alle Beteiligten werden angezeigt.
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