Grazer schoss auf Einbrecher: Coba rückte aus

Wie berichtet, kam es Freitagabend zu einem Großeinsatz der Polizei in Graz. Jetzt werden weitere Details bekannt: Ein 42-jähriger und ein 33-jähriger Grazer sind am Freitag gegen 16.30 Uhr in der Elisabethinergasse im Bezirk Gries in die Wohnung eines 40-Jährigen eingebrochen.