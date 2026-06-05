Pflegerin (21) stahl Geld und Schmuck aus Tresor

Eine 21-jährige rumänische 24-Stundenpflegerin ist verdächtig, in der Nacht auf Freitag in der Wohnung einer 55-jährigen österreichischen Pflegeperson aus dem dortigen Tresor durch widerrechtliches Erlangen des Schlüssels diesen geöffnet und daraus einen hohen vierstelligen Eurobetrag und diverse Schmuckgegenstände entfremdet zu haben.