Pflegerin (21) stahl Geld und Schmuck aus Tresor

Mehrere tausend Euro Bargeld und diverse Schmuckgegenstände erbeutete eine Rumänin bei einer pflegebedürftigen Person in Wörgl in Tirol, nachdem sie sich den Tresorschlüssel angeeignet hatte.
Eine 21-jährige rumänische 24-Stundenpflegerin ist verdächtig, in der Nacht auf Freitag in der Wohnung einer 55-jährigen österreichischen Pflegeperson aus dem dortigen Tresor durch widerrechtliches Erlangen des Schlüssels diesen geöffnet und daraus einen hohen vierstelligen Eurobetrag und diverse Schmuckgegenstände entfremdet zu haben.
Frau nicht geständig
Die rumänische Staatsbürgerin konnte in der Folge auf dem Weg nach Bregenz in Vorarlberg angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei konnte ein niedriger fünfstelliger Eurobetrag und diverse Schmuckstücke vorgefunden und sichergestellt werden.
Die rumänische Pflegekraft war zu den Diebstahlsvorwürfen nicht geständig und wird, nach Abschluss der Erhebungen, den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht werden.
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