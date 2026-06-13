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Nordischer Charakter: Stellan Skarsgård wird 75

Unterhaltung
13.06.2026 05:00
Seit 30 Jahren nicht mehr aus dem europäischen und dem amerikanischen Kino e
Seit 30 Jahren nicht mehr aus dem europäischen und dem amerikanischen Kino e(Bild: Syspeo/SIPA)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Er beherrscht akzentuiertes Spiel und laute Blockbuster gleichermaßen und hat Hollywood längst seinen Stempel aufgedrückt. Heute feiert Stellan Skarsgård seinen 75. Geburtstag und wir haben zu diesem Feiertag noch einmal auf seine Karriere zurückgeblickt.

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Sie lieben Alexander Skarsgård in „True Blood“? Haben Bruder Gustaf in „Westworld“ gesehen und ließen sich von Bill Skarsgård als Clown Pennywise in „Es“ erschrecken? Dann gehören sie zu den ständig mehr werdenden Fans der schwedisch-stämmigen Schauspielersippe rund um Vater Stellan, der heute seinen 75. Geburtstag feiert. Der in Göteborg geborene Charakterkopf gilt als Paradebeispiel für eine späte Karriere.

Als er in Lars von Triers „Breaking The Waves“ brillierte war er bereits 45, die wirklich großen Rollen haben sich ihm in den letzten 20 Jahren eröffnet, in denen der ruhige, aber meinungsstarke Skandinavier gleichermaßen in Blockbustern wie „Fluch der Karibik“ oder „Mamma Mia!“ reüssierte, wie auch in gefeierten Indie-Produktionen, für die er zunehmend prämiert wurde.

Zur Person

Stellan Skarsgård (*1951, Göteborg) gehört zu den bekanntesten skandinavischen Schauspielern. Er reüssierte nicht nur in Europa, sondern auch in Hollywood. Mit seinem markanten Äußeren und dem herben Charme ist er zumeist auf besonders charakteristische Rollen fixiert, doch lässt er sich auch wiederkehrende Ausflüge in die Blockbuster- und Serienwelt nicht verbieten. Ruhm war ihm immer egal.

Der bisherige Höhepunkt war das erst heuer angelaufene Filmdrama „Sentimental Value“, für das er nach der Serie „Chernobyl“ nicht nur seinen zweiten Golden Globe bekam, sondern auch für einen Oscar nominiert war. „Ich bin nicht faul am Filmset, sondern eher im Rest meines Lebens“, beschrieb er einst seine hoch respektierte Arbeitsmoral.

Umso beeindruckender ist seine Leistung, als er 2022 einen Schlaganfall erlitt und seine Argumentations- und Sprachkraft seither eingeschränkt sind. Bei den Texten hilft ihn ein Souffleur, seiner Motivation hat das aber keinen Abbruch getan. Skarsgård begeisterte in so unterschiedlichen Produktionen wie „Melancholia“, „Nymphomaniac“, „Good Will Hunting“ oder „Ronin“ und wird in der Traumfabrik für seine unkomplizierte Person und leidenschaftliche Leistung geachtet. 2016 unterzog sich der vielfach Familienvater übrigens einer Vasektomie: „Acht Kinder sind dann doch genug“, erklärte er.

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