Nordischer Charakter: Stellan Skarsgård wird 75

Umso beeindruckender ist seine Leistung, als er 2022 einen Schlaganfall erlitt und seine Argumentations- und Sprachkraft seither eingeschränkt sind. Bei den Texten hilft ihn ein Souffleur, seiner Motivation hat das aber keinen Abbruch getan. Skarsgård begeisterte in so unterschiedlichen Produktionen wie „Melancholia“, „Nymphomaniac“, „Good Will Hunting“ oder „Ronin“ und wird in der Traumfabrik für seine unkomplizierte Person und leidenschaftliche Leistung geachtet. 2016 unterzog sich der vielfach Familienvater übrigens einer Vasektomie: „Acht Kinder sind dann doch genug“, erklärte er.