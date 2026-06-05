Hier wartet nun Tirols längster Bike-Flowtrail

Für Junge und Ältere, für Gemütliche und Rasante – der neue Bike-Trail in Kirchberg stellt einen Rekord bei der Distanz auf. Eine Attraktion für Einheimische und ein weiterer Mosaikstein für den Tourismus-Sommer in der Region.
Nach zwölf Monaten Bauzeit ist es geschafft und bei der Eröffnung am Freitag gab es strahlende Gesichter – trotz dunkler Wolken bei der medial begleiteten Eröffnung. Kirchberg hat nun den längsten Flowtrail Tirols (8,6 Kilometer reiner Trail, gesamt zehn Kilometer) zu bieten. „Flow“ steht für ein flüssiges, rhythmisches Fahrgefühl mit viel Fahrspaß.
Von der Fleckalmbahn-Bergstation hinab ins Tal
Die Route verbindet die Bergstation der Fleckalmbahn mit dem Ort, samt Panoramablicken auf Großen Rettenstein, Wilden Kaiser & Co. und bietet drei Einkehrmöglichkeiten. Sie richtet sich an alle Altersgruppen und hat – für die etwas Mutigeren – optionale Sprünge und Herausforderungen zu bieten. Aber auch weniger Erfahrene können dieses Erlebnis genießen.
Für die Errichtung wurden hauptsächlich regionale Betriebe berücksichtigt
Christian Wörister, Vorstand Bergbahn Kitzbühel
Bild: Bergbahnen KitzSki
Sportlicher Baustein für den Sommertourismus
„Wir erhöhen damit die Attraktivität der Sommermonate, steigern die Auslastung und sichern Arbeitsplätze. Für die Errichtung wurden hauptsächlich regionale Betriebe berücksichtigt“, betont Christian Wörister, Obmann der Bike ARGE und Vorstand der Bergbahn Kitzbühel. Er spricht von einer langfristigen Strategie rund um den ökologischen und nachhaltigen Ausbau der regionalen Bike- und Wanderinfrastruktur.
Dafür gelang die Kooperation zwischen zwölf Grundeigentümern, Land- und Gastwirten, Forst, BH und der Landesumweltanwaltschaft. „Sensible Bereiche wurden ausgespart und bestehende Wege gezielt entlastet“, so Wörister.
Bis 2030 rund 1,2 Millionen für das Bike-Angebot
Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, sieht solche Projekte in eine langfristige Strategie eingebettet: „Um den Sommertourismus nachhaltig weiterzuentwickeln und die internationale Wettbewerbsfähigkeit gezielt auszubauen, investieren wir bis 2030 jährlich rund 1,2 Millionen Euro in die qualitative Weiterentwicklung des Bike-Angebots.“ Insgesamt werde auf eine Kombination aus Bewegung, Natur, Kulinarik und Erholung gesetzt.
Willi Steindl, Obmann Tourismusverband Brixental, verweist auf inzwischen mehr als 40 Kilometer Trails in Kirchberg und Kitzbühel und ist sich sicher: „Das gibt es in dieser Bewegungs- und Panoramavielfalt wohl in kaum einer anderen Region in den Alpen.“
Das bunte Rahmenprogramm zur Eröffnung mit geführten Trails, Biketests usw. geht noch bis Sonntag. Alle Informationen dazu findet man unter www.kitzski.at
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