Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

10-Kilometer-Route

Hier wartet nun Tirols längster Bike-Flowtrail

Tirol
05.06.2026 18:00
Teils auf hölzernen Konstruktionen geht es immer talwärts.
Teils auf hölzernen Konstruktionen geht es immer talwärts.(Bild: T. Liner)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Für Junge und Ältere, für Gemütliche und Rasante – der neue Bike-Trail in Kirchberg stellt einen Rekord bei der Distanz auf. Eine Attraktion für Einheimische und ein weiterer Mosaikstein für den Tourismus-Sommer in der Region.  

0 Kommentare

Nach zwölf Monaten Bauzeit ist es geschafft und bei der Eröffnung am Freitag gab es strahlende Gesichter – trotz dunkler Wolken bei der medial begleiteten Eröffnung. Kirchberg hat nun den längsten Flowtrail Tirols (8,6 Kilometer reiner Trail, gesamt zehn Kilometer) zu bieten. „Flow“ steht für ein flüssiges, rhythmisches Fahrgefühl mit viel Fahrspaß.

Regenkleidung war bei der offiziellen Eröffnung nötig, doch das folgende Wochenende sollte sich ...
Regenkleidung war bei der offiziellen Eröffnung nötig, doch das folgende Wochenende sollte sich für ausgiebige Tests eignen.(Bild: We Ride Kitzbühel)

Von der Fleckalmbahn-Bergstation hinab ins Tal
Die Route verbindet die Bergstation der Fleckalmbahn mit dem Ort, samt Panoramablicken auf Großen Rettenstein, Wilden Kaiser & Co. und bietet drei Einkehrmöglichkeiten. Sie richtet sich an alle Altersgruppen und hat – für die etwas Mutigeren – optionale Sprünge und Herausforderungen zu bieten. Aber auch weniger Erfahrene können dieses Erlebnis genießen.

Zitat Icon

Für die Errichtung wurden hauptsächlich regionale Betriebe berücksichtigt

Christian Wörister, Vorstand Bergbahn Kitzbühel

Bild: Bergbahnen KitzSki

Sportlicher Baustein für den Sommertourismus
„Wir erhöhen damit die Attraktivität der Sommermonate, steigern die Auslastung und sichern Arbeitsplätze. Für die Errichtung wurden hauptsächlich regionale Betriebe berücksichtigt“, betont Christian Wörister, Obmann der Bike ARGE und Vorstand der Bergbahn Kitzbühel. Er spricht von einer langfristigen Strategie rund um den ökologischen und nachhaltigen Ausbau der regionalen Bike- und Wanderinfrastruktur.

Mutig genug für einen kleinen Sprung? Das ist Fahrspaß!
Mutig genug für einen kleinen Sprung? Das ist Fahrspaß!(Bild: We Ride Kitzbühel)

Dafür gelang die Kooperation zwischen zwölf Grundeigentümern, Land- und Gastwirten, Forst, BH und der Landesumweltanwaltschaft. „Sensible Bereiche wurden ausgespart und bestehende Wege gezielt entlastet“, so Wörister.

Bis 2030 rund 1,2 Millionen für das Bike-Angebot
Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, sieht solche Projekte in eine langfristige Strategie eingebettet: „Um den Sommertourismus nachhaltig weiterzuentwickeln und die internationale Wettbewerbsfähigkeit gezielt auszubauen, investieren wir bis 2030 jährlich rund 1,2 Millionen Euro in die qualitative Weiterentwicklung des Bike-Angebots.“ Insgesamt werde auf eine Kombination aus Bewegung, Natur, Kulinarik und Erholung gesetzt.

+2
Fotos

Willi Steindl, Obmann Tourismusverband Brixental, verweist auf inzwischen mehr als 40 Kilometer Trails in Kirchberg und Kitzbühel und ist sich sicher: „Das gibt es in dieser Bewegungs- und Panoramavielfalt wohl in kaum einer anderen Region in den Alpen.“

Das bunte Rahmenprogramm zur Eröffnung mit geführten Trails, Biketests usw. geht noch bis Sonntag. Alle Informationen dazu findet man unter www.kitzski.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
05.06.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Hier detoniert gerade die Drohne in der rumänischen Hafenstadt.
Bedrohung durch Kreml
Rumänien: Seedrohnen nach Explosion entdeckt
Der Bär am Dienstag nach einer Attacke auf eine Person auf einem Firmengelände in Fukushima.
Entkam Jägern
„Schlauer“ Bär in Japan seit Tagen auf der Flucht
John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
98.253 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
82.024 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Wirtschaft
Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte
73.394 mal gelesen
Kaltenegger mit seinem Werbetestimonial Oliver Pocher. Die „Krone“ berichtete über die Deals der ...
Außenpolitik
Österreichs Weltbild hat sich „nahezu umgedreht“
1319 mal kommentiert
Die Österreicher empfinden die USA unter Trump als besonders gefährlich.
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1209 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Innenpolitik
Karner: Kriegsflüchtlinge zurück an die Front
1164 mal kommentiert
Soldaten werden in der Ukraine dringend benötigt; Innenminister Karner verliert die Geduld mit ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf