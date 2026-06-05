Hier wartet nun Tirols längster Bike-Flowtrail

Dafür gelang die Kooperation zwischen zwölf Grundeigentümern, Land- und Gastwirten, Forst, BH und der Landesumweltanwaltschaft. „Sensible Bereiche wurden ausgespart und bestehende Wege gezielt entlastet“, so Wörister.

Bis 2030 rund 1,2 Millionen für das Bike-Angebot

Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, sieht solche Projekte in eine langfristige Strategie eingebettet: „Um den Sommertourismus nachhaltig weiterzuentwickeln und die internationale Wettbewerbsfähigkeit gezielt auszubauen, investieren wir bis 2030 jährlich rund 1,2 Millionen Euro in die qualitative Weiterentwicklung des Bike-Angebots.“ Insgesamt werde auf eine Kombination aus Bewegung, Natur, Kulinarik und Erholung gesetzt.