Feurige Ausstellung mit vielen illustren Namen

Ungewöhnliche Mischung

Einen eigenen Raum hat eine Licht-Skulptur von Bischof Hermann Glettler bekommen, nicht weniger prominent platziert ist Thomas Baumanns Installation, bei der man sich fragt, wie die Flamme wohl in hundert verschiedene Augen gekommen ist. Und auch die wie Kinderzeichnungen anmutenden Flammen von Ivan Summersky, einem erklärten Vertreter des Ignorant-Art-Styles, sprechen einen unvermittelt an.