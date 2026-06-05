Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mürzzuschlag

Feurige Ausstellung mit vielen illustren Namen

Steiermark
05.06.2026 12:59
Ursula Horvath, Leiterin des kunsthaus muerz, mit Mari Otberg und Bischof Hermann Glettler
Ursula Horvath, Leiterin des kunsthaus muerz, mit Mari Otberg und Bischof Hermann Glettler(Bild: Ivan Bandic)
Porträt von Michaela Reichart
Von Michaela Reichart

Will man aktuelle Kunststars sehen, muss man noch bis 14. Jänner nach Mürzzuschlag. Im kunsthaus muerz zeigt Mari Otberg eigene Arbeiten, aber in der Schau „My World on Fire“ auch ein Who-is-who der Szene – mit Werken von Marina Abramović, über Lars Eidinger und Judy Chicago bis Jonathan Meese.

0 Kommentare

Man kommt aus dem Staunen nicht heraus, wenn man durch die Ausstellung „My World on Fire“ im kunsthaus muerz streift. Das Thema Feuer scheint so ziemlich jeden Künstler zu inspirieren oder herauszufordern. Und so versammelt diese Schau eine Vielzahl von unterschiedlichen Zugängen und Ausdrucksformen. Von klassischer Malerei bis hin zu Medienkunst ist alles vertreten.

Starke weibliche Präsenz
Schon beim Eingang begegnet man einer der legendären Videoarbeiten von Judy Chicago. Dann springt einem ein großformatiges Gemälde von Karin Kneffel ins Auge. Bilder von Christy Astuy, Katrin Plavčak, Rosa Loy oder Elisabeth von Samsonow und ein frühes Video von Marina Abramović begeistern ebenfalls.

Doch nicht nur Künstlerinnen sind in dieser Schau stark vertreten, auch Jonathan Meese, der ein eigenes Manifest verfasst hat, Lars Eidinger, dessen Fotoarbeiten auch schon in der Hamburger Kunsthalle zu sehen waren, Manfred Bockelmann, Christian Eisenberger, Rudi Molacek, Muntean/Rosenblum und viele mehr sind in der illustren Runde zu finden. 

Ausstellungsansicht „My World on Fire“ im kunsthaus muerz
Ausstellungsansicht „My World on Fire“ im kunsthaus muerz(Bild: Ivan Bandic)

Ungewöhnliche Mischung
Einen eigenen Raum hat eine Licht-Skulptur von Bischof Hermann Glettler bekommen, nicht weniger prominent platziert ist Thomas Baumanns Installation, bei der man sich fragt, wie die Flamme wohl in hundert verschiedene Augen gekommen ist. Und auch die wie Kinderzeichnungen anmutenden Flammen von Ivan Summersky, einem erklärten Vertreter des Ignorant-Art-Styles, sprechen einen unvermittelt an. 

„Die Ausstellung soll für jeden etwas bereithalten“, betont Mari Otberg, die hier nicht nur als Kuratorin fungiert, sondern auch eigene Arbeiten zeigt. Und sogar eine eigene Ausstellung in der galerie des kunsthauses mit Bildern voller starker Frauen zeigt.

Arbeiten von Mari Otberg in der galerie des kunsthaus muerz
Arbeiten von Mari Otberg in der galerie des kunsthaus muerz(Bild: Ivan Bandic)

Zu sehen ist die Schau noch bis zum 14. Juni. Einen Ausflug nach Mürzzuschlag könnte man etwa am 12. Juni mit einem abendlichen Besuch des Neuberger Münsters verbinden, wo der Schönberg Chor unter Erwin Ortner Haydns berühmte Nelsonmesse zur Aufführung bringen wird. Alle Informationen findet man hier.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
05.06.2026 12:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
85.982 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Schweiz-Stürmer Embolo darf nicht in USA einreisen
68.316 mal gelesen
Breel Embolo
Wirtschaft
Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte
67.547 mal gelesen
Kaltenegger mit seinem Werbetestimonial Oliver Pocher. Die „Krone“ berichtete über die Deals der ...
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1225 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1205 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Innenpolitik
Karner: Kriegsflüchtlinge zurück an die Front
1145 mal kommentiert
Soldaten werden in der Ukraine dringend benötigt; Innenminister Karner verliert die Geduld mit ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf