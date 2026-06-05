Esterházy-Schlösser mit Kinderprogramm

Einen Ausflug machen und dabei in Geschichten der Geschichte eintauchen oder Kreativität mit Natur erleben, all das bieten die ehemaligen Herrschaftssitze der Familie Esterházy.
Die Esterházy-Betriebe bieten kommenden Sonntag spezielle Veranstaltungen für die Jüngsten. In Eisenstadt startet um 10.30 Uhr eine kindgerechte Führung durch das Schloss Esterházy. Bei „Willkommen im Schloss“ wird die Geschichte der beiden fürstlichen Puppen – Leopoldine und Paul – erzählt, die gemeinsam mit dem Schlosshund Trampel und den Kindern die faszinierendsten Räume des Schlosses erkunden. Für Kinder ab vier Jahren geeignet.
Spannende Geschichten zwischen dicken Mauern
Auf Burg Forchtenstein lockt eine Familienburgführung um 11.15 Uhr. Bei der lustigen Tour erfahren schon die Kleinsten, welch spannende Geschichten die alten Mauern und Bilder erzählen. „Wo die Ritter wohnen“ erfährt man auf der Friedensburg Schlaining am Sonntag um 14 Uhr. Bei der Entdeckungsreise durch die Burg erlebt man hautnah, wie die Ritter und Burgfräuleins einst lebten. Aus erster Hand gibt es Infos, wie der Alltag auf der Burg aussah. Oder welche Sorgen die Burgbewohner einst plagten. Die Führung ist für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren interessant. Wetterfeste Kleidung und gutes Schuhwerk empfohlen.
Schloss Lackenbach lädt am Sonntag ab 14 Uhr zum „Basteln mit Händen voller Natur“. Kinder zwischen fünf und zehn Jahren können rund zwei Stunden mit zur Verfügung gestellten Blättern, Zweigen, Blumen, Steinen und Rinde Kunstwerke schaffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.