Esterházy-Schlösser mit Kinderprogramm

Spannende Geschichten zwischen dicken Mauern

Auf Burg Forchtenstein lockt eine Familienburgführung um 11.15 Uhr. Bei der lustigen Tour erfahren schon die Kleinsten, welch spannende Geschichten die alten Mauern und Bilder erzählen. „Wo die Ritter wohnen“ erfährt man auf der Friedensburg Schlaining am Sonntag um 14 Uhr. Bei der Entdeckungsreise durch die Burg erlebt man hautnah, wie die Ritter und Burgfräuleins einst lebten. Aus erster Hand gibt es Infos, wie der Alltag auf der Burg aussah. Oder welche Sorgen die Burgbewohner einst plagten. Die Führung ist für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren interessant. Wetterfeste Kleidung und gutes Schuhwerk empfohlen.