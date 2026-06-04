Fußgängerin (80) von Pkw zu Boden gestoßen

Pkw-Insassen wurden durch Schreie aufmerksam

Zeitgleich ging eine 80-jährige Einheimische hinter dem Pkw vorbei, wurde erfasst und zu Boden gestoßen. Die Pkw-Insassen bemerkten den Unfall erst, als die Fußgängerin sich durch Schreie bemerkbar machte. Ein Passant setzte den Notruf ab und die Unfallbeteiligten leisteten Erste Hilfe. Die Fußgängerin wurde mit erheblichen Verletzungen von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Die Lenkerin und deren Beifahrerin wurden nicht verletzt.