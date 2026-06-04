Fußgängerin (80) von Pkw zu Boden gestoßen

Schlimmer Zwischenfall am Fronleichnamstag auf einem Parkplatz in der Wildschönau (Tiroler Bezirk Kufstein): Eine 80-Jährige war dort als Fußgängerin unterwegs und wurde von einer Autolenkerin vermutlich übersehen ...
Gegen 11.30 Uhr lenkte eine 42-jährige Deutsche – mit einer weiteren Insassin an Bord – ihren Pkw auf dem Parkplatz der Seilbahn in Niederau rückwärts hinaus, da dort keine Parklücke mehr frei war.
Pkw-Insassen wurden durch Schreie aufmerksam
Zeitgleich ging eine 80-jährige Einheimische hinter dem Pkw vorbei, wurde erfasst und zu Boden gestoßen. Die Pkw-Insassen bemerkten den Unfall erst, als die Fußgängerin sich durch Schreie bemerkbar machte. Ein Passant setzte den Notruf ab und die Unfallbeteiligten leisteten Erste Hilfe. Die Fußgängerin wurde mit erheblichen Verletzungen von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Die Lenkerin und deren Beifahrerin wurden nicht verletzt.
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