„Hupfar Line“ – Bike Republic Sölden expandiert

Der Name ist im Ötztaler Dialekt Programm: „Hupfar“ steht für Springen. Mit einer geplanten Gesamtlänge von 2,35 Kilometern wird eine der längsten und intensivsten Jumplines im gesamten Alpenraum realisiert. „Jumplines sind so fordernd, die fährt niemand am Stück durch. Deswegen integrieren wir auf der Gesamtlänge sechs bis acht Ruhezonen. Nach 1,5 Kilometern ist man froh um eine Pause“, erklären die BRS-Manager Leo und Dominik Linser.