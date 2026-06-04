„Hupfar Line“ – Bike Republic Sölden expandiert

Ein lang ersehnter Wunsch der Bike-Community hat sich erfüllt: Zum Saisonstart präsentiert Sölden eine der längsten durchgehenden Jumplines der Alpen und lädt zugleich zu den kostenlosen „Swatch Nines Public Days“ mit den weltbesten Athlethen im Juni.
Die Bike Republic Sölden (BRS) schließt zum Saisonstart eine wichtige Lücke in ihrem Angebot. Mit der brandneuen „Hupfar Line“ wächst das Netz um eine hochkarätige Jumpline. Das Besondere: Beim Bau wurde die Elite der Trail-Architektur involviert. Gleichzeitig dient die Eröffnung als perfekter Warm-up für das bevorstehende Bike Republic Sölden Festival (18. bis 21. Juni), das in diesem Jahr mit einem spektakulären, völlig kostenlosen Public-Programm aufwartet.
Der Name ist im Ötztaler Dialekt Programm: „Hupfar“ steht für Springen. Mit einer geplanten Gesamtlänge von 2,35 Kilometern wird eine der längsten und intensivsten Jumplines im gesamten Alpenraum realisiert. „Jumplines sind so fordernd, die fährt niemand am Stück durch. Deswegen integrieren wir auf der Gesamtlänge sechs bis acht Ruhezonen. Nach 1,5 Kilometern ist man froh um eine Pause“, erklären die BRS-Manager Leo und Dominik Linser.
Eine Line, die alle fahren können
Dass dieses Konzept aufgeht, bestätigt auch Profibiker Korbinian Engstler begeistert nach den ersten Testrunden: „Die ,Hupfar Line’ wird ihrem Namen absolut gerecht. Ich bin schon viele Jumplines weltweit gefahren. Diese Line hier können wirklich alle fahren, aber auch wir Profis haben extrem viel Spaß dabei. Das Ding ist perfekt geshapt und mega durchdacht!“
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