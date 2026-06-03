In der Steiermark droht Engpass bei Blutkonserven

In der Steiermark gibt es erneut einen Engpass bei Blutkonserven, insbesondere bei den Blutgruppen 0 negativ und A negativ. Das Rote Kreuz appelliert daher an gesunde Menschen, Blut zu spenden. Am Samstag gibt es eine Sonderaktion im Grazer Murpark.
Besonders kritisch ist laut Rotem Kreuz Steiermark die Situation bei den Blutgruppen 0 Negativ und A negativ. Selbstverständlich werden aber Spender für alle Blutgruppen gesucht.
Gerade vor dem Sommer ist eine stabile Versorgung wichtig, da die Spendenbereitschaft in der warmen Jahreszeit erfahrungsgemäß sinkt, während der Bedarf in den Krankenhäusern unverändert hoch bleibt. Vor allem Krebspatienten sind während ihrer Therapie häufig auf regelmäßige Bluttransfusionen angewiesen. Dazu kommen Unfälle und Operationen.
Sonderaktion im Einkaufszentrum
Das Rote Kreuz appelliert daher an alle gesunden Menschen zwischen 18 und 70 Jahren, Blut zu spenden. Es gibt am Samstag auch eine Sonder-Blutspendeaktion im Grazer Einkaufszentrum Murpark (10 bis 14 Uhr). Mit Blick auf den bevorstehenden Weltblutspendetag am 14. Juni wird mobilisiert: In der kommenden Woche sind zahlreiche Aktivitäten geplant, darunter ein Infostand am Jakominiplatz in Graz.
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