In der Steiermark droht Engpass bei Blutkonserven

Sonderaktion im Einkaufszentrum

Das Rote Kreuz appelliert daher an alle gesunden Menschen zwischen 18 und 70 Jahren, Blut zu spenden. Es gibt am Samstag auch eine Sonder-Blutspendeaktion im Grazer Einkaufszentrum Murpark (10 bis 14 Uhr). Mit Blick auf den bevorstehenden Weltblutspendetag am 14. Juni wird mobilisiert: In der kommenden Woche sind zahlreiche Aktivitäten geplant, darunter ein Infostand am Jakominiplatz in Graz.