Wolf tötet fünf Schafe, acht weitere verletzt

Fünf Schafe fielen einem Wolf in Osttirol zum Opfer, acht weitere wurden durch den Beutegreifer verletzt. Einmal mehr erließ die Tiroler Landesregierung deswegen eine Abschussverordnung.
Zu dem Rissereignis kam es laut dem Land im Gemeindegebiet von Tristach in unmittelbarer Nähe zu einem von Menschen genutzten Gebäude. „Am Dienstag wurden fünf tote und acht verletzte Schafe durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt begutachtet. Aufgrund des Rissbildes besteht der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher“, heißt es in einer Aussendung. Am Mittwoch wurde folglich die Abschussverordnung erlassen.
Jägerschaft bereits informiert
Weiter hieß es, dass die in Kraft getretene Kundmachung bis 27. Juli gilt. Die betroffene Jägerschaft sei bereits informiert worden. Zudem appellierte das Land einmal mehr, Sichtungen von Beutegreifern entweder direkt an die Bezirkshauptmannschaft zu melden oder das Sichtungsformular auf der Webseite des Landes zu nutzen.
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