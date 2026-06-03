Wolf tötet fünf Schafe, acht weitere verletzt

Zu dem Rissereignis kam es laut dem Land im Gemeindegebiet von Tristach in unmittelbarer Nähe zu einem von Menschen genutzten Gebäude. „Am Dienstag wurden fünf tote und acht verletzte Schafe durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt begutachtet. Aufgrund des Rissbildes besteht der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher“, heißt es in einer Aussendung. Am Mittwoch wurde folglich die Abschussverordnung erlassen.