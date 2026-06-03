Teures Gesetz: Scharfe steirische Kritik an der EU

Bis zu 70 Millionen Euro Zusatzkosten für Gemeinden?

Laut dem Landesrat sei, konservativ geschätzt, mit jährlichen Zusatzkosten von 15 Millionen Euro für das Land und gleich 65 bis 70 Millionen Euro für die Gemeinden zu rechnen. Gerade für Kommunen würde sich der finanzielle Spielraum so noch weiter einschränken. „Öffentliche Infrastruktur zu erhalten und zu sanieren sowie dabei großen Wert auf Energieeffizienz zu legen, sind grundsätzlich unterstützenswerte Ziele, die wir in der Steiermark auf allen Ebenen auch ohne Zuruf aus Brüssel verfolgen“, meint Amesbauer.