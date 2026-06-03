Season opener postponed
Shocking news! Vicky Hudson withdraws from St. Pölten
Victoria Hudson has unexpectedly withdrawn from Thursday’s Liese-Prokop Memorial today! The European javelin champion has postponed her season opener until late July …
“This was by no means an easy decision for us. I completed another tough throwing session today under competition conditions. Together with coach Gregor Högler, we decided to postpone my season opener until the end of July and the ÖLV National Championships in Innsbruck,” explained the 30-year-old from Lower Austria.
"...better to wait to start the season!"
Coach Högler explained the postponement as follows: “After the World Championships in Tokyo, we started our 2026 season preparation later than usual. With a view to defending our title at the European Championships in Birmingham in mid-August, it’s better to wait a bit longer to start the season.”
But Hudson, who sensationally won European gold in Rome two years ago, has never really started the season this late. It will be interesting to see…
Endiorass Kingley: Rome Instead of St. Pölten
This means that, following triple jump record-holder Endiorass Kingley, another star will be missing from the meeting in St. Pölten. Kingley’s withdrawal, however, had a positive reason. He will compete in the Diamond League in Rome on Thursday.
Even without Kingley and Hudson, the Liese-Prokop Memorial naturally features a very strong field from a national perspective. But there was particular anticipation surrounding Hudson’s season opener. That has now been canceled in St. Pölten…
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