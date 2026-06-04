Mit Kunst und Kreativität Wohnsiedlung „pimpen“

Die Ideen reichen von Klangkunst über Interventionen im öffentlichen Raum bis hin zu gemeinschaftlichen Projekten mit Stoffen und Textilien. Am 27. Juni findet ab 15 Uhr findet eine Finissage samt Abschlussfest statt in der Dreiersiedlung und im Volkshaus statt. Eine Kartenhaus-Installation, zusammengebaut aus alten Türen der Dreiersiedlung, ist jetzt schon zu bestaunen.