Wohnraum mitgestalten

Mit kreativer Kunst Wohnsiedlung neu beleben

Niederösterreich
09.01.2026 13:00
Eine ehemalige Arbeitersiedlung in Ternitz wird gerade generalsaniert. Kreative Projekte sollen ...
Eine ehemalige Arbeitersiedlung in Ternitz wird gerade generalsaniert. Kreative Projekte sollen dazu beitragen, das Zusammenleben „gemeinschaftlicher“ zu gestalten.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)

Dass Kreativität das Zusammenleben in Wohnsiedlungen lebenswerter machen kann, bewies man in Ternitz bereits vor vier Jahren. Nun ist ein  Nachfolgeprojekt der Caritas im Laufen. Künstler können sich dafür noch bis zum 12. Jänner mit kreativen Ideen bewerben. 

Fast vier Jahre ist es nun her, dass junge Architekten nach Ternitz, Bezirk Neunkirchen, eingeladen wurden, um eine ehemalige Arbeitersiedlung mit kreativen Ideen für Gemeinschaftsplätze zu unterstützen. Und die Idee ist aufgegangen. Das bestätigt auch Lukas Botzenhart von der Caritas, Abteilung Stadtteilarbeit, der dieses Projekt begleitete. „Diese Plätze werden von Jung und Alt gleichermaßen gut angenommen“, so Botzenhart.

„Artists-in Residence“ werden weltweit dafür gesucht
Nun lässt die Caritas mit einem weiteren Projekt aufhorchen. Gemeinsam mit der Schwarzataler Siedlungsgenossenschaft (SAG) und der Stadtgemeinde Ternitz werden nun weltweit drei Künstler gesucht, die die neu entstehende Siedlung mit ihrer Kunst noch attraktiver und „gemeinschaftlicher“ gestalten sollen. Das Projekt nennt sich „Kooperativ Ternitz“. Von Mitte April bis Ende Juni bekommen drei kreative Menschen die Chance, ihre Projekte unmittelbar vor Ort umzusetzen. „Wir haben bereits Bewerber aus aller Welt“, erzählt Botzenhart über Einreichungen unter anderem aus Tunesien und Japan, aber auch aus der umliegenden Region. Welche Art von Kunst, das sei den Künstlern überlassen. „Alle sind willkommen“, so Botzenhart.

Vor allem das zentral gelegene Volkshaus steht im Fokus des Projektes – es soll in Zukunft als ...
Vor allem das zentral gelegene Volkshaus steht im Fokus des Projektes – es soll in Zukunft als Gemeinschaftshaus für die Nachbarschaft genutzt werden.(Bild: Doris Seebacher)
Sämtliche alte Häuser der ehemaligen Arbeitersiedlung werden generalsaniert. Bis 2027 sollen so ...
Sämtliche alte Häuser der ehemaligen Arbeitersiedlung werden generalsaniert. Bis 2027 sollen so 55 neue Wohnungen entstehen.(Bild: Doris Seebacher)
Gemütliche Plätze, die für alle öffentlich zugänglich sind und zum gemeinsamen Plaudern, Spielen ...
Gemütliche Plätze, die für alle öffentlich zugänglich sind und zum gemeinsamen Plaudern, Spielen oder Feiern einladen sollen.(Bild: Doris Seebacher)
2022 wurden junge Architekten beauftragt, Orte für gemütliche Zusammentreffen in der Siedlung zu ...
2022 wurden junge Architekten beauftragt, Orte für gemütliche Zusammentreffen in der Siedlung zu gestalten. Die Ergebnisse sind heute noch alle vollkommen intakt und werden von Jung und Alt gleichermaßen frequentiert.(Bild: Doris Seebacher)
55 neue Wohnungen bis Ende 2027
Die „Dreiersiedlung“ ist ein Ortsteil in Ternitz, in dem in den letzten Jahren immer mehr Häuser baufällig und infolgedessen nicht mehr bewohnbar wurden. Diese werden bis 2027 teilweise abgerissen, neu aufgebaut oder komplett saniert. „55 neue Wohnungen sollen entstehen“, so Stadtamtsdirektor Gernot Zottl. Bereits im September 2024 wurde ein neuer Kindergarten eröffnet – im Hinblick auf die Neuausrichtung der „Siedlung in bester Lage“, wie er das Wohngebiet nennt.

Interessierte Künstler, die dieses spannende Wohnprojekt mitgestalten möchten, haben noch bis 12. Jänner die Chance, sich dafür anzumelden.  

www.dreiersiedlung.at

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
