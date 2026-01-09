Mit kreativer Kunst Wohnsiedlung neu beleben

„Artists-in Residence“ werden weltweit dafür gesucht

Nun lässt die Caritas mit einem weiteren Projekt aufhorchen. Gemeinsam mit der Schwarzataler Siedlungsgenossenschaft (SAG) und der Stadtgemeinde Ternitz werden nun weltweit drei Künstler gesucht, die die neu entstehende Siedlung mit ihrer Kunst noch attraktiver und „gemeinschaftlicher“ gestalten sollen. Das Projekt nennt sich „Kooperativ Ternitz“. Von Mitte April bis Ende Juni bekommen drei kreative Menschen die Chance, ihre Projekte unmittelbar vor Ort umzusetzen. „Wir haben bereits Bewerber aus aller Welt“, erzählt Botzenhart über Einreichungen unter anderem aus Tunesien und Japan, aber auch aus der umliegenden Region. Welche Art von Kunst, das sei den Künstlern überlassen. „Alle sind willkommen“, so Botzenhart.