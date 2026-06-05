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TIPP DER WOCHE

Mit den Gartenpiraten Schloss Hof erobern

Niederösterreich
05.06.2026 15:30
Käpt`n Robert Steiner und Lila Grasgrün freuen sich auf große und kleine Gäste
Käpt`n Robert Steiner und Lila Grasgrün freuen sich auf große und kleine Gäste(Bild: Florian Falb)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

An diesem Wochenende sticht auf Schloss Hof die turbulente GARTENPIRATEN-Show in See und begeistert Alt und Jung.

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Mit einem kräftigen „Ahoi!“ heißen Käpt`n Robert Steiner und Lila Grasgrün ihr Publikum auf Schloss Hof willkommen. Morgen Samstag, 6. Juni, und Sonntag, 7. Juni, jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr können Kinder auf unterhaltsame Weise spannende Themen rund um Pflanzen, Garten und Natur kennenlernen. Es gibt auch ein kniffliges GARTENPIRATEN-Rätselposter zu lösen und im Anschluss an die Show gibt es für jedes Kind ein Rätselposter zum Mitnehmen. 

Ein Gartenfest für die ganze Familie auf Schloss Hof
Ein Gartenfest für die ganze Familie auf Schloss Hof(Bild: Schloss Hof/Severin Wurnig)

Das Rahmenprogramm lässt keine Wünsche offen:

Es gibt eine Pflanzstation, bei der man Tontöpfe bemalen und einen Riesenkürbis pflanzen kann. 

Ein Bienenschaukasten gibt spannende Einblicke in das faszinierende Leben unserer Bienen und zeigt, wie der Honig eigentlich ins Glas kommt.

Bastelfreunde kommen im Kreativatelier auf ihre Kosten und für alle kleinen Pferdenarren gibt es Ponyreiten und Kutschenfahrten.

Wer als abenteuerlustiger Pirat oder kreativ als Pflanze den Tag verbringen will, der kann sich beim Kinderschminken verschönern lassen.

Will man sich auf den Heimweg machen, sollte man noch unbedingt beim Ausgang ein Überraschungspaket mit Blumenzwiebel von Schloss Hof mit nach Hause nehmen – „Schloss Hof im eigenen Garten!“. Solange der Vorrat reicht.

Ein Tag voll Spaß und Unterhaltung ist garantiert
Ein Tag voll Spaß und Unterhaltung ist garantiert(Bild: Schloss Hof/Severin Wurnig)

Die genauen Zeiten und Informationen zu diesem großartigen Gartenerlebnis finden Sie auf www.schlosshof.atwww.veranstaltungen.niederosterreich.at oder telefonisch unter 02285 / 20000.

Lassen Sie sich diese liebevoll gestaltete GARTENPIRATEN-Show nicht entgehen und entdecken Sie gemeinsam mit Ihren Kindern den „Grünen Daumen“!

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