Mit den Gartenpiraten Schloss Hof erobern

An diesem Wochenende sticht auf Schloss Hof die turbulente GARTENPIRATEN-Show in See und begeistert Alt und Jung.
Mit einem kräftigen „Ahoi!“ heißen Käpt`n Robert Steiner und Lila Grasgrün ihr Publikum auf Schloss Hof willkommen. Morgen Samstag, 6. Juni, und Sonntag, 7. Juni, jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr können Kinder auf unterhaltsame Weise spannende Themen rund um Pflanzen, Garten und Natur kennenlernen. Es gibt auch ein kniffliges GARTENPIRATEN-Rätselposter zu lösen und im Anschluss an die Show gibt es für jedes Kind ein Rätselposter zum Mitnehmen.
Das Rahmenprogramm lässt keine Wünsche offen:
Es gibt eine Pflanzstation, bei der man Tontöpfe bemalen und einen Riesenkürbis pflanzen kann.
Ein Bienenschaukasten gibt spannende Einblicke in das faszinierende Leben unserer Bienen und zeigt, wie der Honig eigentlich ins Glas kommt.
Bastelfreunde kommen im Kreativatelier auf ihre Kosten und für alle kleinen Pferdenarren gibt es Ponyreiten und Kutschenfahrten.
Wer als abenteuerlustiger Pirat oder kreativ als Pflanze den Tag verbringen will, der kann sich beim Kinderschminken verschönern lassen.
Will man sich auf den Heimweg machen, sollte man noch unbedingt beim Ausgang ein Überraschungspaket mit Blumenzwiebel von Schloss Hof mit nach Hause nehmen – „Schloss Hof im eigenen Garten!“. Solange der Vorrat reicht.
Die genauen Zeiten und Informationen zu diesem großartigen Gartenerlebnis finden Sie auf www.schlosshof.at, www.veranstaltungen.niederosterreich.at oder telefonisch unter 02285 / 20000.
Lassen Sie sich diese liebevoll gestaltete GARTENPIRATEN-Show nicht entgehen und entdecken Sie gemeinsam mit Ihren Kindern den „Grünen Daumen“!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.