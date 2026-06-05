Mit den Gartenpiraten Schloss Hof erobern

Mit einem kräftigen „Ahoi!“ heißen Käpt`n Robert Steiner und Lila Grasgrün ihr Publikum auf Schloss Hof willkommen. Morgen Samstag, 6. Juni, und Sonntag, 7. Juni, jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr können Kinder auf unterhaltsame Weise spannende Themen rund um Pflanzen, Garten und Natur kennenlernen. Es gibt auch ein kniffliges GARTENPIRATEN-Rätselposter zu lösen und im Anschluss an die Show gibt es für jedes Kind ein Rätselposter zum Mitnehmen.