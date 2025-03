Rolex um 120.000 Euro vom Balkon geworfen

Die 120.000 Euro teure Rolex-Uhr eines Oberösterreichers, der Anfang Jänner in einem Hotel in Bad Gastein nächtigte, war plötzlich weg. Einen Tag später stand fest: Eine ukrainische Reinigungskraft hatte die Uhr aus dem Balkon auf das Hotel-Vordach geworfen. Im Landesgericht erhielt sie nach einem Geständnis eine zweite Chance in Form einer Diversion.