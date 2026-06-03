Bald wieder Cafè und Wein in altehrwürdigen Räumen

Drei Viertel wünschen sich Gastro-Rückkehr

Und das Ergebnis der Bürgerbefragung, an der sich knapp 1700 Menschen beteiligten, fiel eindeutig aus: Rund Dreiviertel der Teilnehmer sprachen sich dafür aus, dass im Café Thermalbad wieder Gäste bewirtet werden. Aber auch eine Bar, Kulturveranstaltungen und Events finden großen Zuspruch bei den Einheimischen.