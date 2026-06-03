Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bürger hat entschieden

Bald wieder Cafè und Wein in altehrwürdigen Räumen

Niederösterreich
03.06.2026 06:00
Dem Wunsch der Bürger wird Gehör geschenkt. Zwei Drittel wünschen sich wieder Gastronomie im ...
Dem Wunsch der Bürger wird Gehör geschenkt. Zwei Drittel wünschen sich wieder Gastronomie im Zentrum des Ortes zurück.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Rekordteilnahme: 1700 Bad Vöslauer stimmten darüber ab, wie das denkmalgeschützte Gebäude im Zentrum des Ortes optimal nachgenutzt werden soll. Die Mehrhat hat entschieden: man wünscht sich wieder einen Gastro-Betrieb. 

0 Kommentare

Großes Interesse, klare Botschaft: Rund 200 Bürger Bad Vöslaus strömten am Freitag zum „Bürgercafé“, um über die Zukunft des traditionsreichen Café Thermalbad mitzureden. Die Veranstaltung machte deutlich, wie sehr den Menschen das historische Gebäude am Herzen liegt.

Drei Viertel wünschen sich Gastro-Rückkehr
Und das Ergebnis der Bürgerbefragung, an der sich knapp 1700 Menschen beteiligten, fiel eindeutig aus: Rund Dreiviertel der Teilnehmer sprachen sich dafür aus, dass im Café Thermalbad wieder Gäste bewirtet werden. Aber auch eine Bar, Kulturveranstaltungen und Events finden großen Zuspruch bei den Einheimischen.

Lesen Sie auch:
Das Cafè Thermalbad heute (links) und im Jahr 1930. Schon damals war es ein beliebter Treffpunkt ...
Wer hat neue Ideen?
Altes Café sucht neues Leben – mitreden erwünscht
06.05.2026

Umsetzungsphase soll noch im Herbst starten
Die Stadtgemeinde will die zahlreichen Ideen nun auswerten und in die weiteren Planungen einfließen lassen. „Die Umsetzungsphase soll noch im Herbst starten“, verspricht Bürgermeister Christian Flammer. Er selbst erinnert sich noch gerne an seine Jugend in der dort ansässigen Disco.

Das denkmalgeschützte Café Thermalbad ist weit mehr als nur ein altes Haus. Jahrelang stand die einst prächtige Villa leer – nun wächst die Hoffnung, dass schon bald wieder Leben, Begegnungen und Genuss in das historische Gebäude im Herzen Bad Vöslaus zurückkehren wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
03.06.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
107.347 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
103.226 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
73.500 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2417 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1013 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
783 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf