Bald wieder Cafè und Wein in altehrwürdigen Räumen

Rekordteilnahme: 1700 Bad Vöslauer stimmten darüber ab, wie das denkmalgeschützte Gebäude im Zentrum des Ortes optimal nachgenutzt werden soll. Die Mehrhat hat entschieden: man wünscht sich wieder einen Gastro-Betrieb.
Großes Interesse, klare Botschaft: Rund 200 Bürger Bad Vöslaus strömten am Freitag zum „Bürgercafé“, um über die Zukunft des traditionsreichen Café Thermalbad mitzureden. Die Veranstaltung machte deutlich, wie sehr den Menschen das historische Gebäude am Herzen liegt.
Drei Viertel wünschen sich Gastro-Rückkehr
Und das Ergebnis der Bürgerbefragung, an der sich knapp 1700 Menschen beteiligten, fiel eindeutig aus: Rund Dreiviertel der Teilnehmer sprachen sich dafür aus, dass im Café Thermalbad wieder Gäste bewirtet werden. Aber auch eine Bar, Kulturveranstaltungen und Events finden großen Zuspruch bei den Einheimischen.
Umsetzungsphase soll noch im Herbst starten
Die Stadtgemeinde will die zahlreichen Ideen nun auswerten und in die weiteren Planungen einfließen lassen. „Die Umsetzungsphase soll noch im Herbst starten“, verspricht Bürgermeister Christian Flammer. Er selbst erinnert sich noch gerne an seine Jugend in der dort ansässigen Disco.
Das denkmalgeschützte Café Thermalbad ist weit mehr als nur ein altes Haus. Jahrelang stand die einst prächtige Villa leer – nun wächst die Hoffnung, dass schon bald wieder Leben, Begegnungen und Genuss in das historische Gebäude im Herzen Bad Vöslaus zurückkehren wird.
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