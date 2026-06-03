Einbürgerungen kosten schon 76 Millionen Euro

Wenn es um Staatsbürgerschaften geht, dann ist sie die erste Adresse: die Magistratsabteilung 35. Und die Behörde ist noch etwas: extrem teuer. Doch wie viel Steuergeld braucht die Behörde für Einbürgerungen, um über die Runden zu kommen? Diese Frage haben wir der Stadt Wien gestellt: Und: Was passiert bei einer anderen Abteilung mit „gestrandeten“ Strafen? Das und mehr lesen Sie in Ihrer „Kronen“-Zeitung und auch krone.at