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Einbürgerungen kosten schon 76 Millionen Euro

Guten Morgen Wien
03.06.2026 06:30
(Bild: Markus Wache)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Wenn es um Staatsbürgerschaften geht, dann ist sie die erste Adresse: die Magistratsabteilung 35. Und die Behörde ist noch etwas: extrem teuer. Doch wie viel Steuergeld braucht die Behörde für Einbürgerungen, um über die Runden zu kommen? Diese Frage haben wir der Stadt Wien gestellt: Und: Was passiert bei einer anderen Abteilung mit „gestrandeten“ Strafen? Das und mehr lesen Sie in Ihrer „Kronen“-Zeitung und auch krone.at

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