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Nova Rock &amp; Frequency

Nova Rock and Frequency to refund trash deposit

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02.06.2026 13:13
The “trash deposit” charged at the festivals was unlawful.
The “trash deposit” charged at the festivals was unlawful.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

For years, visitors to the Nova Rock and Frequency festivals had to pay a 20-euro trash deposit. This was unlawful, as the Supreme Court clarified in 2025. Now, all those affected will be reimbursed.

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Following a lawsuit filed by the Association for Consumer Information (VKI), it was determined that the trash fee was not justified. According to the ruling, withholding ten euros upon the return of a full or half-full trash bag constitutes grossly unfair treatment.

Applies to visitors since 2017
Now, all affected individuals can claim a refund. An agreement was reached with the organizers, the VKI reported on Tuesday. Visitors from 2017 to 2025 who paid the waste disposal fee are eligible. They can contact cashless@novamusic.at or cashless@frequency.at by submitting their ticket.

Waste disposal now included in the ticket price
Waste disposal is now included in the ticket price for the festivals. A reward system to reduce environmental impact is being introduced: For turning in a full trash bag, you receive a five-euro voucher. This can be redeemed online for the purchase of an early-bird ticket for Nova Rock or Frequency the following year.

The “trash deposit” charged at the festivals was not permitted.
The “trash deposit” charged at the festivals was not permitted.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)

Additionally, handing in two or more full trash bags gives you a chance to win tickets or cashless credits for the following year.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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