Festival ist fixiert

Sommer, Sonne, Frequency: Das Motto gilt bis 2032

Niederösterreich
16.01.2026 09:15
Partystimmung, chillen an oder in der Traisen, volle Dröhnung Musik vor den Bühnen: Noch bis ...
Partystimmung, chillen an oder in der Traisen, volle Dröhnung Musik vor den Bühnen: Noch bis 2032 geht das Frequency-Festival in St. Pölten über die Bühne. Das wurde nun zwischen Veranstalter Harry Jenner und der Stadt vereinbart.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Das Frequency-Festival wird noch weitere Jahre in St. Pölten über die Bühne gehen. Das wurde zwischen Stadt und Veranstalter vereinbart. Und auch heuer sorgen Acts wie Sido oder Twenty One Pilots für Partystimmung.

Im Vorjahr wurde groß Jubiläum gefeiert, „25 Jahre Frequency“ lockte Tausende Besucher bei heißen Temperaturen nach St. Pölten. Doch auch die Stars gaben sich im ersten Vierteljahrhundert Festival-Geschichte das Mikrofon in die Hand. Die Bühnen rockten dabei etwa Die Ärzte, Metallica, Die Fantastischen Vier, Oasis, Foo Fighters, R.E.M., Bilderbuch, Deichkind, Linkin Park, Macklemore, Imagine Dragons, Die Toten Hosen oder Kraftklub. Freilich nicht alle in St. Pölten.

(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)

Weltstars alljährlich zu Gast
Nach dem Startschuss 2001 in Wien ging es über den Salzburgring schließlich 2009 in die niederösterreichische Landeshauptstadt. Superstar Ed Sheeran schaute gleich zweimal in der Stadt an der Traisen vorbei – nach 2012 war er auch 2024 beim Frequency zu Gast. Dafür wurde sogar eigens ein zusätzlicher Festivaltag eingeschoben. Während zu Beginn rund 10.000 Festivalgäste kamen, ist die Besucherzahl mittlerweile auf mehr als 50.000 angewachsen.

Gespräche zwischen Stadt und Veranstalter erfolgreich
Ein Erfolg, der in die Verlängerung geht: „St. Pölten, die Traisen und wir sind einfach ein Dream-Team.“ Daher bleibt St. Pölten bis 2032 die Festival-Hauptstadt, wie nun seitens des Veranstalters bekannt gegeben wurde. Dies sei in gemeinsamen Gesprächen mit der Stadt vereinbart worden, ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss soll demnächst folgen. Für heuer wurden bereits einige Acts bekannt gegeben: Sido, Lorde, Kraftklub, Ski Aggu, Twenty One Pilots oder Tom Odell sind mit dabei. 

