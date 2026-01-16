Sommer, Sonne, Frequency: Das Motto gilt bis 2032

Gespräche zwischen Stadt und Veranstalter erfolgreich

Ein Erfolg, der in die Verlängerung geht: „St. Pölten, die Traisen und wir sind einfach ein Dream-Team.“ Daher bleibt St. Pölten bis 2032 die Festival-Hauptstadt, wie nun seitens des Veranstalters bekannt gegeben wurde. Dies sei in gemeinsamen Gesprächen mit der Stadt vereinbart worden, ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss soll demnächst folgen. Für heuer wurden bereits einige Acts bekannt gegeben: Sido, Lorde, Kraftklub, Ski Aggu, Twenty One Pilots oder Tom Odell sind mit dabei.