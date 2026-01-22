Grazer Müllverbrennungswerk erhitzt die Gemüter

Damit spielt Eisenhut darauf an, dass schon vor der Jahrtausendwende in Graz über Müllverbrennung nachgedacht wurde. Wogegen man sich lange wehrte, wird nun mit Zuspruch der Stadtregierung umgesetzt. Allerdings mit „Technologien, die State of the Art sind“, betont Michael Hierzenberger, Projektleiter bei der Energie Graz. „Wir wollen sogar unter den vorgegebenen Grenzwerten bleiben, weshalb wir eine relativ kleine Anlage geplant haben. Jede größere Stadt setzt heute auf eigene Müllverwertung.“