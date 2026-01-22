Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge um Luftqualität

Grazer Müllverbrennungswerk erhitzt die Gemüter

Steiermark
22.01.2026 06:00
Gleich neben dem Fernheizkraftwerk in der Grazer Puchstraße soll die Müllverbrennungsanlage ...
Gleich neben dem Fernheizkraftwerk in der Grazer Puchstraße soll die Müllverbrennungsanlage gebaut werden.(Bild: Energie Graz)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Die Prüfung der Umweltverträglichkeit des geplanten Grazer Energiewerks geht in die heiße Phase. Fällt heuer der Baubeschluss, könnten ab 2030 23.000 Haushalte mit lokal erzeugter Fernwärme versorgt werden. Doch Kritiker sorgen sich um die Auswirkungen auf die Luftqualität in der Stadt.

0 Kommentare

250 Millionen Euro Investitionsvolumen, 100 neue Arbeitsplätze, 118.000 Tonnen verwerteter Abfall und 180 Gigawattstunden Fernwärme pro Jahr: Das sind die nüchternen Zahlen zum geplanten Energiewerk in der Grazer Puchstraße. Doch hinzu kommt eine berechtigte Sorge. Seit Wochen steht in Graz wieder einmal die Luft – Bürger befürchten durch den Werksbau, der noch heuer beschlossen werden soll, eine Verschlechterung.

„Ich habe Sorge, dass hier ein teures Müllverbrennungswerk gebaut wird, das gesundheits- und klimaschädlich ist“, fasst Günter Eisenhut seine Bedenken zusammen. Um ihn formierte sich eine Bürgerinitiative und sammelte 500 Unterschriften gegen das Projekt. „Man hat hier ein uraltes Projekt aus der Schublade geholt, bei dem die Energieeffizienz fraglich ist.“

Das geplante Werk soll 23.000 Haushalte mit Fernwärme und 15.000 Kunden mit Strom versorgen.
Das geplante Werk soll 23.000 Haushalte mit Fernwärme und 15.000 Kunden mit Strom versorgen.(Bild: Heri Sali/Energie Graz)

Damit spielt Eisenhut darauf an, dass schon vor der Jahrtausendwende in Graz über Müllverbrennung nachgedacht wurde. Wogegen man sich lange wehrte, wird nun mit Zuspruch der Stadtregierung umgesetzt. Allerdings mit „Technologien, die State of the Art sind“, betont Michael Hierzenberger, Projektleiter bei der Energie Graz. „Wir wollen sogar unter den vorgegebenen Grenzwerten bleiben, weshalb wir eine relativ kleine Anlage geplant haben. Jede größere Stadt setzt heute auf eigene Müllverwertung.“

Unser Schornstein ist natürlich nicht dafür da, die Grazer Luft zu verbessern, aber unsere Filtertechnologie ist State of the Art und sorgt für keine Verschlechterung der Luftqualität in spürbarem Ausmaß.

Michael Hierzenberger

Projektleiter Energiewerk Graz

Bild: Holding Graz

Und so funktioniert das Werk: Müll, der jetzt schon gleich nebenan von der Holding vorsortiert wird, gelangt über ein Förderband zur Anlage, wo er „thermisch verwertet“ wird. Zu fast 90 Prozent wird Restmüll verbrannt, der restliche Anteil ist Sperrmüll. In der Heizphase wird dadurch Fernwärme erzeugt, in den Sommermonaten Strom. Übrig bleibt Asche, die abtransportiert werden muss.

Fernwärme wird nur im Winter gebraucht, die Anlage läuft aber das ganze Jahr. Der Wirkungsgrad bei der Stromerzeugung ist katastrophal.

Günter Eisenhut

Bürgerinitiative Stopp Müllverbrennung Graz

Bild: cp-pictures

Werk soll Souveränität garantieren
Kritik kommt von Eisenhut betreffend den Nutzungsgrad: Im Winter liegt dieser bei 79 Prozent, bei der Stromerzeugung nur bei 19 Prozent. Hierzenberger argumentiert, dass man Speichermöglichkeiten schaffen will, um ganzjährig Fernwärme erzeugen zu können. Er ist überzeugt, dass die Stadt dieses Projekt möglichst rasch brauche, um weniger abhängig von Energie aus dem Ausland zu sein.

Lesen Sie auch:
Mit Seismik-Lkw werden von Februar bis April weite Teile der Steiermark erkundet. 
Nach Stopp durch OMV
Paukenschlag: Suche nach heißem Wasser startet
08.01.2026

Aktuell läuft noch die Umweltverträglichkeitsprüfung; auch der Stadtrechnungshof prüft das Projekt. Die Bürgerinitiative plant bereits, einen Einspruch zu erheben, sobald das UVP-Verfahren abgeschlossen ist. Schlussendlich muss der Gemeinderat den Baubeschluss fassen. Sollte der Baustart 2027 erfolgen, könnte die Müllverbrennungsanlage frühestens 2029 in Betrieb gehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
131.100 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
116.230 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
116.154 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf