Lange Haftstrafe nach weltweitem Kryptobetrug

Seit Juni dieses Jahres wurde der Betrug mit der angeblichen Krypto-Währung „LoopX“ am Linzer Landesgericht in zahlreichen Terminen verhandelt. Am Dienstag waren noch der Fünft- und Siebtangeklagte an der Reihe. Für den einen gab‘s einen Freispruch, der andere muss drei Jahre und drei Monate hinter Gitter.