Pregnant! ServusTV replaces World Cup host

“With mixed feelings”

However, that won’t be happening now—for a happy reason. Kienast is pregnant. “That’s why there’s a change of role for the World Cup: During the tournament, I’ll stay in the studio in Salzburg, while my colleague Alina Marzi will take over the trip to America,” the presenter writes. “With mixed feelings. Of course, I would have loved to experience this World Cup adventure together with the guys I’ve had the privilege of accompanying for 15 years now. That makes me all the more happy to support them from Salzburg.”