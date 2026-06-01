"The unexpected often happens"
Pregnant! ServusTV replaces World Cup host
Shortly before the World Cup, ServusTV is making a personnel change. Presenter Julia Kienast will not be reporting from the U.S. as planned—the longtime ÖFB correspondent is expecting a baby.
For many years, Julia Kienast has covered the Austrian national team for ServusTV and was in constant action at the 2024 European Championship in Germany, among other events. The journalist was also firmly scheduled for the World Cup in the U.S., Canada, and Mexico and would have reported from Santa Barbara alongside Marc Janko.
“With mixed feelings”
However, that won’t be happening now—for a happy reason. Kienast is pregnant. “That’s why there’s a change of role for the World Cup: During the tournament, I’ll stay in the studio in Salzburg, while my colleague Alina Marzi will take over the trip to America,” the presenter writes. “With mixed feelings. Of course, I would have loved to experience this World Cup adventure together with the guys I’ve had the privilege of accompanying for 15 years now. That makes me all the more happy to support them from Salzburg.”
Alina Marzi will be taking over for Kienast. ServusTV viewers know her primarily from her coverage of Formula 1 and MotoGP.
The presenter reacted with humor to her new assignment and wrote about the last-minute change: “The unexpected often happens.”
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