Rare syndrome
Carinthian Man Dies of Creutzfeldt-Jakob Disease
Creutzfeldt-Jakob disease is extremely rare. Yet just this past weekend, a patient at Klagenfurt Hospital died from the disease, which attacks the brain and ultimately leads to death.
Over the weekend, a person infected with Creutzfeldt-Jakob disease died at Klagenfurt Hospital. Kabeg spokesperson Nathalie Trost confirmed the death to the “Krone.”
Various triggers
Due to data protection regulations, details on how the patient contracted the disease cannot be disclosed. The triggers for this rare disease can vary. It can be transmitted through contaminated food or medical procedures, and it can occur in familial—that is, genetic—or sporadic forms. Most cases, approximately 85 to 90 percent, fall into the latter category. The cause of this is unknown.
Brain deteriorates drastically in a short time
Creutzfeldt-Jakob disease was in the spotlight in the 1990s when contaminated beef caused an outbreak of the brain disease. Upon infection, the brain deteriorates drastically over a short period of time—patients subsequently suffer from dementia. There is no effective treatment—except for those aimed at alleviating symptoms—and the disease always ends in death.
In Austria, an average of ten to 15 cases of the disease are reported each year, according to the Ministry of Health.
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