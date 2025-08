5700 Firmen in Tirol hoffen auf nächste Generation

Geschäftsführer Philipp Huter führte LH Anton Mattle und WK-Präsidentin Barbara Thaler durch das Areal. Die Firma zählt in Tirol zu den ältesten im Baugewerbe tätigen Betrieben. Gemeinsam mit seinem Bruder Tobias und seinem Cousin Maximilian führt Philipp Huter das Geschäft in 7. Generation.

Genau darin lag auch der Grund für den politischen Besuch: Denn österreichweit stehen in den kommenden Jahren rund 50.000 Betriebsübergaben an. In Tirol sind es rund 5700.