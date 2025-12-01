Party mit 38 Litern Alkohol: Promis festgenommen

Vier Tote nach Konsum von gepanschtem Alkohol

In der Vergangenheit kam es im Iran wiederholt zu Methanol-Vergiftungen durch gepanschten Alkohol. Erst vor wenigen Tagen sind nach dem Konsum von selbst gemachten alkoholischen Getränken in der Stadt Iranshar binnen 24 Stunden vier Menschen gestorben. Die Polizei nahm drei Personen festgenommen, die den Alkohol vertrieben hätten.