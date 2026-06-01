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Neue Outdoor-Linie

Odlo bringt Alpen und Norden auf die Laufstrecke

Bergkrone
01.06.2026 13:03
Odlo präsentiert „Hyper Mapping“ – eine grafische Kollektion, inspiriert von alpinen Gipfeln und ...
Odlo präsentiert „Hyper Mapping“ – eine grafische Kollektion, inspiriert von alpinen Gipfeln und nordischen Landschaften.(Bild: Odlo)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Von den Schweizer Alpen bis zu den rauen Küsten Norwegens: Der Sportbekleidungshersteller Odlo schlägt mit seiner neuen Kollektion „Hyper Mapping“ eine Brücke zwischen Naturerlebnis und technischer Höchstleistung. Markante Grafiken, inspiriert von Höhenlinien, Bergkämmen und nordischen Landschaften, sollen dabei nicht nur auf der Laufstrecke, sondern auch im Alltag für Entdeckergeist sorgen.

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Im Mittelpunkt der neuen Linie steht die bewährte Zeroweight-Serie, die speziell für schnelle Läufe bei sommerlichen Temperaturen entwickelt wurde. Das leichte Running-Shirt punktet mit lasergeschnittenen Belüftungszonen, reflektierenden Details und einem auffälligen Print, der von den Gipfeln der Westalpen inspiriert wurde. Auch die neu gestalteten 2-in-1-Shorts setzen auf minimales Gewicht, schnelltrocknende Materialien und praktische Taschenlösungen für Smartphone und Co.

Für wechselhaftes Wetter hat Odlo einen leichten Kapuzen-Anorak im Programm. Das windabweisende Modell besteht aus vollständig recyceltem Material und soll bei plötzlichen Wetterumschwüngen zuverlässigen Schutz bieten. Komplettiert wird der Look durch eine atmungsaktive Running-Cap mit UV-Schutz und reflektierenden Elementen.

Doch die Kollektion richtet sich nicht ausschließlich an ambitionierte Läufer. Mit mehreren T-Shirt-Modellen aus Baumwoll-Polyester-Mischung erweitert Odlo die „Hyper Mapping“-Idee auch auf Freizeit und Alltag. Die Motive greifen Küstenlandschaften Norwegens sowie nautische Symbole auf und sollen die Lust auf neue Abenteuer wecken.

Die Hyper Mapping-Kollektion spiegelt die Landschaft wider, die Odlos Identität prägen.
Die Hyper Mapping-Kollektion spiegelt die Landschaft wider, die Odlos Identität prägen.(Bild: Odlo)
Die Produkte sind für Läufer und Entdecker geschaffen.
Die Produkte sind für Läufer und Entdecker geschaffen.(Bild: Odlo)
Kultig! Berggipfel auf der neuen Odlo-Lauf-Kollektion
Kultig! Berggipfel auf der neuen Odlo-Lauf-Kollektion(Bild: Odlo)

Mit der neuen Linie verbindet das Unternehmen seine nordisch-schweizerischen Wurzeln mit modernem Design und funktionellen Materialien. Die Botschaft dahinter ist klar: Die nächste Entdeckung wartet oft nur wenige Schritte entfernt. Oder, wie es Odlo selbst formuliert: „There’s more out there.“

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