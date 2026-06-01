Odlo bringt Alpen und Norden auf die Laufstrecke

Im Mittelpunkt der neuen Linie steht die bewährte Zeroweight-Serie, die speziell für schnelle Läufe bei sommerlichen Temperaturen entwickelt wurde. Das leichte Running-Shirt punktet mit lasergeschnittenen Belüftungszonen, reflektierenden Details und einem auffälligen Print, der von den Gipfeln der Westalpen inspiriert wurde. Auch die neu gestalteten 2-in-1-Shorts setzen auf minimales Gewicht, schnelltrocknende Materialien und praktische Taschenlösungen für Smartphone und Co.