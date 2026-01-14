Vorteilswelt
Küsse auf dem Eis

Keanu Reeves verzaubert mit filmreifem Date

Society International
14.01.2026 16:00
Alexandra Grant und Keanu Reeves hatten auf dem Eislaufplatz vorm Rockefeller Center ein ...
Alexandra Grant und Keanu Reeves hatten auf dem Eislaufplatz vorm Rockefeller Center ein filmreifes Date – Küsse inklusive!(Bild: instagram.com/grantalexandra)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Keanu Reeves hat sich nicht umsonst schon längst ins Herz seiner Lebensgefährtin Alexandra Grant geschlichen. Denn die Bilder von einem filmreifen Date beweisen, dass der sympathische Hollywoodstar ein echter Romantiker ist ...

Dass es für den perfekten Liebes-Moment nicht zwingend große Gesten und sündhaft teure Geschenke braucht, das bewies der „Matrix“-Star jetzt mit einem Date, das an Romantik nicht zu übertreffen ist. Er entführte seine Alexandra nämlich zum Eislaufen am Rockefeller Center – und das bei Mondschein!

Romantik pur unterm Christbaum
Dick eingepackt und Händchen haltend glitten Reeves und Grant, die seit 2019 offiziell liiert sind, übers Eis unter dem hell erleuchteten Christbaum und tauschten dabei zärtliche Küsse. Eine Szene, die Hollywood nicht schöner hätte schreiben können und die die 52-Jährige wohl auch deshalb anschließend mit ihren Fans auf Instagram teilte.

Auf Instagram teilte Alexandra Grant unter anderem dieses Foto von ihrem romantischen Date mit ...
Auf Instagram teilte Alexandra Grant unter anderem dieses Foto von ihrem romantischen Date mit Keanu Reeves.(Bild: instagram.com/grantalexandra)

Reeves war wegen seines Theaterstücks „Waitining for Godot“ in New York und packte die Gelegenheit beim Schopf, um seine Liebste mit einem Date zu überraschen. Grant schwärmte zu den Bildern und dem Video, das sie nach der Verabredung auf Instagram hochgeladen hatte: „Letzten Montag, nach der Aufführung von ,Waiting for Godot‘, hat mich Keanu zu einem Date in New York City eingeladen ...“

Nicht verheiratet, aber wahnsinnig verliebt
Und bedankte sich daraufhin auch bei den Mitarbeitern des Eislaufplatzes am Rockefeller Center. „Wir haben uns bei euch wie zu Hause gefühlt, ihr habt uns angefeuert und uns heiße Schokolade und Bommelmützen angeboten“, freute sie sich über die kleinen Gesten, die diesen Moment noch besonderer gemacht hatten.

Lesen Sie auch:
Romantischer Thriller
Bullock und Reeves stehen gemeinsam vor der Kamera
03.05.2025

Nur wenige Wochen vor dem filmreifen Eislauf-Date hatten Keanu Reeves und Alexandra Grant erst Gerüchte um eine heimliche Hochzeit dementiert. Aber wer braucht schon einen Trauschein, wenn die Liebe auch ohne so wundervoll ist ... 

