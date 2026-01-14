Keanu Reeves verzaubert mit filmreifem Date

Reeves war wegen seines Theaterstücks „Waitining for Godot“ in New York und packte die Gelegenheit beim Schopf, um seine Liebste mit einem Date zu überraschen. Grant schwärmte zu den Bildern und dem Video, das sie nach der Verabredung auf Instagram hochgeladen hatte: „Letzten Montag, nach der Aufführung von ,Waiting for Godot‘, hat mich Keanu zu einem Date in New York City eingeladen ...“