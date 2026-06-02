Immer mehr Kinder auf steirischen Straßen verletzt

Handy und Kopfhörer lenken ab

Die hohe Gefährdung von Kindern im Verkehr hängt unter anderem damit zusammen, dass das vorausschauende Gefahrenbewusstsein erst mit etwa zwölf Jahren vollständig entwickelt ist. Dadurch werden Situationen oft falsch eingeschätzt. Zudem sind Kinder kleiner und werden folglich häufiger übersehen.