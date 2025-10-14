Ausnahmezustand! Inselstaat feiert seine erste WM

Ex-Skistar verkündet Baby-News im Bademantel
Die Nationalmannschaft von Kap Verde hat sich erstmals für die Endrunde einer Fußball-WM qualifiziert und damit den gesamten Inselstaat auf den Kopf gestellt. Schon kurz nach dem Schlusspfiff im Spiel gegen Eswatini (3:0) am Montag gab es kein Halten mehr – und die Jubelstimmung setzte sich auch am Dienstag fort.
Erstmals in der Geschichte des Inselstaates hat man sich für eine Fußball-WM qualifiziert. Dementsprechend groß waren die Emotionen, nachdem das Märchen tatsächlich Realität wurde.
Nicht nur die Spieler und Verantwortlichen lagen sich in den Armen. Im ganzen Land feierten die Menschen stundenlang. Die Vorfreude auf das Turnier in Nordamerika ist jetzt schon riesig.
