Ausnahmezustand! Inselstaat feiert seine erste WM

Die Nationalmannschaft von Kap Verde hat sich erstmals für die Endrunde einer Fußball-WM qualifiziert und damit den gesamten Inselstaat auf den Kopf gestellt. Schon kurz nach dem Schlusspfiff im Spiel gegen Eswatini (3:0) am Montag gab es kein Halten mehr – und die Jubelstimmung setzte sich auch am Dienstag fort.