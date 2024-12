Noch mindestens 2 Jahre Warten auf neue Kampfjets

Die Entscheidung ist gefallen: Die Kampfjet-Nachfolge in Österreich für die ausgemusterten Saab 105 ist mit dem Leonardo M-346FA gefunden. Auch am Fliegerhorst Vogler in Linz-Hörsching – die Start- und Landebahn des Linzer Flughafens gehören auch dem Militär – ist groß. Doch bis die ersten neuen Jets bei uns landen, dauert es noch mindestens zwei Jahre.