Kann eine Eishalle im Sommer klimafreundlich sein?

NEOS bohren weiter nach

NEOS-Spitzenkandidat Philipp Pointner bleibt skeptisch und kündigt eine Folgeanfrage an: „Wir wollen schwarz auf weiß wissen, wie hoch der tatsächliche Energieaufwand mit und ohne Sommerbetrieb ist und ob die versprochenen Mehreinnahmen die zusätzlichen Kosten tatsächlich decken.“ Und falls die Sache wirklich finanziell so lukrativ sei – warum hat man es bisher nicht gemacht?