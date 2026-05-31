Man Hunt Underway
Two men stabbed in Vienna’s Favoriten district
A violent altercation broke out on Saturday afternoon at Viktor-Adler-Platz in Vienna’s Favoriten district! At least four people got into a fight for reasons that remain unclear; two people were critically injured.
According to the Vienna Police, during the altercation, a 25-year-old Indian citizen suddenly pulled out a knife around 3:45 p.m. and attacked two men. A 28-year-old was injured in the back, and a 31-year-old suffered a stab wound to the abdomen.
Attacker fled immediately
After the incident, the suspected attacker and an accomplice fled the scene. The 28-year-old victim also initially left the scene, while the 31-year-old remained behind with serious injuries.
Witnesses immediately alerted the police. Officers from the Keplergasse Police Station administered first aid until the Vienna Emergency Medical Services arrived.
The 31-year-old was then given emergency medical care and taken to a hospital’s trauma unit—his condition is life-threatening. The second injured man is also in the hospital and is likewise in critical condition.
Based on witness statements, the identity of the suspected perpetrator was quickly established. An intensive manhunt is currently underway for the 25-year-old. The Vienna State Criminal Police Office, South Branch, has taken over the investigation.
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