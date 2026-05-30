Seltenheit: Aus zwei Feuerwehren wird nun eine

Freiwillige Feuerwehren zusammenzulegen ist schon alleine ob des Respekts vor dem Ehrenamt eine heikle Angelegenheit und kommt dementsprechend selten vor. Im Mürztal kommt es nun aber zu einer freiwilligen Fusion zweier Wehren: Nachdem der Kommandant der Feuerwehr Kindberg-Dörfl, Robert Rakitnik, sich nicht mehr der Wiederwahl stellen wollte und sich kein Nachfolger fand, wurde die Idee geboren, mit der Feuerwehr Kindberg-Stadt gemeinsame Sache zu machen.