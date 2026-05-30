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Freiwillige Fusion

Seltenheit: Aus zwei Feuerwehren wird nun eine

Steiermark
30.05.2026 17:55
Daumen hoch nach der gemeinsamen Vollversammlung
Daumen hoch nach der gemeinsamen Vollversammlung(Bild: BFVMZ/Pusterhofer)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Das hat Seltenheitswert: Im obersteirischen Kindberg fusionieren zwei Feuerwehren freiwillig. Für die Bevölkerung und die Einsatzbereitschaft soll sich nichts ändern. Einen ähnlichen Schritt gab es vor Kurzem auch im Murtal. 

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Freiwillige Feuerwehren zusammenzulegen ist schon alleine ob des Respekts vor dem Ehrenamt eine heikle Angelegenheit und kommt dementsprechend selten vor. Im Mürztal kommt es nun aber zu einer freiwilligen Fusion zweier Wehren: Nachdem der Kommandant der Feuerwehr Kindberg-Dörfl, Robert Rakitnik, sich nicht mehr der Wiederwahl stellen wollte und sich kein Nachfolger fand, wurde die Idee geboren, mit der Feuerwehr Kindberg-Stadt gemeinsame Sache zu machen.

Schon in der Vergangenheit habe man erfolgreich zusammengearbeitet, zudem errichtet die Feuerwehr Kindberg-Stadt gerade ein neues Rüsthaus. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um gemeinsam als starke Einheit in die Zukunft zu gehen“, sagt Christian Deschmann, der Kommandant der Feuerwehr Kindberg-Stadt. Die Zusammenlegung wurde bei einer gemeinsamen Vollversammlung am Donnerstag einstimmig beschlossen.

Bürgermeister Christian Sander stellte klar, dass die Initiative zur Zusammenlegung nicht von der Gemeinde ausgegangen sei und auch nicht aus finanziellen Überlegungen resultiere. Erst im Februar wurde bekannt, dass es in der Murtaler Gemeinde Unzmarkt-Frauenburg zu einer freiwilligen Feuerwehrfusion kommt. 

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