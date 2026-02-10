Wieso Feuerwehren im Murtal freiwillig fusionieren

Rüsthäuser nicht mehr zeitgemäß

Triebfeder hinter dem ungewöhnlichen Vorstoß ist Bürgermeister Markus Schiffer (SPÖ), der selbst seit über 30 Jahren Mitglied der Feuerwehr Unzmarkt ist. Die Rüsthäuser von Unzmarkt und Frauenburg liegen nur 350 Meter Luftlinie voneinander entfernt, und beide Gebäude seien nicht mehr zeitgemäß. Zudem steht in der Gemeinde die Errichtung eines Bauhofs an. „Ich habe dann die Idee in den Raum gestellt, die Wehren zusammenzulegen, ein neues Rüsthaus zu bauen und jenes in Unzmarkt für einen Bauhof zu adaptieren“, erklärt Schiffer.