Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hat Mut erfordert“

Wieso Feuerwehren im Murtal freiwillig fusionieren

Steiermark
10.02.2026 06:30
Das Rüsthaus in Unzmarkt (Bezirk Murtal) soll zu einem Bauhof werden, dafür wird ein neues ...
Das Rüsthaus in Unzmarkt (Bezirk Murtal) soll zu einem Bauhof werden, dafür wird ein neues Feuerwehrhaus gebaut. Bürgermeister Schiffer freut's.(Bild: Krone KREATIV/Kevin Geißler/SPÖ Steiermark)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Einen unüblichen Vorstoß gibt es im Murtal: Die Feuerwehren Unzmarkt und Frauenberg schließen sich freiwillig zusammen. Das ist in der Steiermark eine absolute Ausnahme. Bürgermeister Markus Schiffer, selbst Feuerwehrmann, erklärt die Hintergründe.

0 Kommentare

Dass sich zwei Freiwillige Feuerwehren aus eigenen Stücken zusammenlegen wollen, hat in der Steiermark Seltenheitswert. Im Murtal bahnt sich aktuell eine solche „Floriani-Hochzeit“ an: In der Gemeinde Unzmarkt-Frauenburg wollen die beiden noch eigenständigen Wehren fusionieren.

Rüsthäuser nicht mehr zeitgemäß
Triebfeder hinter dem ungewöhnlichen Vorstoß ist Bürgermeister Markus Schiffer (SPÖ), der selbst seit über 30 Jahren Mitglied der Feuerwehr Unzmarkt ist. Die Rüsthäuser von Unzmarkt und Frauenburg liegen nur 350 Meter Luftlinie voneinander entfernt, und beide Gebäude seien nicht mehr zeitgemäß. Zudem steht in der Gemeinde die Errichtung eines Bauhofs an. „Ich habe dann die Idee in den Raum gestellt, die Wehren zusammenzulegen, ein neues Rüsthaus zu bauen und jenes in Unzmarkt für einen Bauhof zu adaptieren“, erklärt Schiffer.

Der Vorschlag habe durchaus Mut erfordert, als dann aber die Fakten auf dem Tisch lagen, sei die Idee „sehr wohlwollend“ aufgenommen worden.

Zitat Icon

Wir fahren jetzt schon viele Einsätze gemeinsam und pflegen eine gute Kameradschaft. Die Fusion ist ein logischer Schritt.

Markus Schiffer, Bürgermeister Unzmarkt-Frauenburg

Bild: SPÖ Steiermark

Inzwischen wurden sowohl bei den Feuerwehren als auch in der Gemeinde entsprechende Beschlüsse gefasst. „Wir bewältigen jetzt schon viele Einsätze gemeinsam, greifen bei Veranstaltungen zusammen und haben wehrübergreifend eine sehr gute Kameradschaft“, so Schiffer. Durch die Fusion erwartet man sich mittelfristig finanzielle Vorteile sowie Stärkung der Einsatzbereitschaft und Jugendarbeit.

Lesen Sie auch:
Zu einem folgenschweren Brand kam es in der Nacht auf den 30. Mai 2025 in Maria Lankowitz – eine ...
Jahresstatistik 2025
Steirische Feuerwehr bei 44.000 Einsätzen gefragt
19.01.2026

„Kein allgemeiner Trend“
Seitens Landesfeuerwehrverband Steiermark betont man, dass solche Fusionen „nur ganz vereinzelt“ vorkommen. „Jede Feuerwehr hat ihre gewachsene Struktur und Identität. Daher sind solche Schritte sehr individuell zu betrachten und nicht als allgemeiner Trend zu verstehen“, sagt der Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried. Dass sich Feuerwehren Gedanken über ihre Zukunft machen, sei wichtig. Man müsse aber sehr sensibel damit umgehen, wenn von außen Erwartungen entstehen. „Das Feuerwehrwesen lebt von Ehrenamt und im Ehrenamt funktioniert Druck selten“, sagt Leichtfried. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
298.743 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
281.349 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
171.491 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf