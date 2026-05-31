Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gründung in Monarchie

Der Bauernbund überlebte bereits zwei Weltkriege

Niederösterreich
31.05.2026 12:00
Zum niederösterreichischen Bauerntag gab es am Messegelände in Wieselburg auch einen Festzug.
Zum niederösterreichischen Bauerntag gab es am Messegelände in Wieselburg auch einen Festzug.(Bild: Anna Schuecker)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein starkes Zeichen der Geschlossenheit präsentierten am NÖ Bauerntag am Messegelände Wieselburg mehr als 1000 Mitglieder des Bauernbundes sowie ÖVP-Parteigranden. Landesobmann Stephan Pernkopf forderte zum 120-Jahr-Jubiläum eine „Trendumkehr in vielen Bereichen der Gesellschaft“.

0 Kommentare

Mehr als 1000 Mitglieder des NÖ Bauernbunds demonstrierten beim Bauerntag am Messegelände in Wieselburg gestern vor allem Geschlossenheit.

„120 Jahre sind kein Geschenk, sondern ein Auftrag, um Führungsstärke zu zeigen“, betonte Obmann Stephan Pernkopf zur Gründung am 24. Juni 1906 als noch Monarchen herrschten. Er forderte eine „Trendumkehr“ in vielen Bereichen der Gesellschaft, „um das Leben wieder leichter zu machen und das Land wieder an die Spitze zu bringen“.

Vertrauen und Gleichheit
Nur mit Vertrauen und Glaubwürdigkeit könne eine solche Umkehr gelingen. In Österreich würden sich die Kontrollorgane die Klinke in die Hand geben, während Amazon oder DPD täglich zig-Tonnen unkontrollierter Produkte ins Land liefern. „Es glaubt doch kein Mensch, dass in Rio de Janeiro so streng kontrolliert wird, wie in Rabenstein an der Pielach“, forderte Pernkopf gleiche Produktionsstandards für alle.

Starke Worte fand Bauernbund-Landesobmann Stephan Pernkopf zum 120-Jahr-Jubiläum.
Starke Worte fand Bauernbund-Landesobmann Stephan Pernkopf zum 120-Jahr-Jubiläum.(Bild: Anna Schuecker)

Geschlossenheit mit dem NÖ Bauernbund zeigte aber auch die gesamte ÖVP, durch die Anwesenheit vieler Parteigranden, wie Bundeskanzler Christian Stocker, allen ÖVP-Landesräten und natürlich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie bekräftigte: „Unsere Bauern sind das Rückgrat unserer Heimat!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
31.05.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
110.450 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
108.488 mal gelesen
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
95.001 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1486 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1187 mal kommentiert
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
996 mal kommentiert
Archivbild
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf