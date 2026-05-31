Der Bauernbund überlebte bereits zwei Weltkriege

Vertrauen und Gleichheit

Nur mit Vertrauen und Glaubwürdigkeit könne eine solche Umkehr gelingen. In Österreich würden sich die Kontrollorgane die Klinke in die Hand geben, während Amazon oder DPD täglich zig-Tonnen unkontrollierter Produkte ins Land liefern. „Es glaubt doch kein Mensch, dass in Rio de Janeiro so streng kontrolliert wird, wie in Rabenstein an der Pielach“, forderte Pernkopf gleiche Produktionsstandards für alle.