Parteitag im Schatten der abgeblasenen Revolution

Zuvor hatte Hergovich naturgemäß die schwarz-blaue Landeskoalition ins Visier genommen: „Allen, die damit gerechnet haben, dass es uns heute hier zerlegt, sage ich: Mit uns ist wieder zu rechnen!“ Auffällig war, dass die Kritik an der ÖVP deutlich schaumgebremster ausfiel. Es ist ja kein Geheimnis, dass der SPÖ-Chef nach der nächsten Landtagswahl wieder mitregieren möchte. Einen kleinen Seitenhieb auf Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner brachte Hergovich nur an, als er den Gastpatienten-Streit mit Wien ansprach: „Pröll und Häupl hätten nach fünf Achterln beim Heurigen eine Lösung gefunden.“