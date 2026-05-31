Verkürzte Sperre auf Brennerbahnstrecke in Tirol

Gute Nachrichten für alle Eisenbahnunternehmen, die mit ihren Gütern über den Brenner müssen! Wie Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) gegenüber der „Tiroler Krone“ bestätigt, ist die ursprünglich geplante sechsmonatige Eisenbahn-Sperre zwischen München und Rosenheim abgewandt. Die Güterverkehrsstrecke über den Brenner wäre ersten Plänen aus Deutschland zufolge zwischen 2026 und 2028 für jeweils mehrere Monate am Stück gesperrt gewesen.