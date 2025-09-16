ÖBB erwarten Bahnsperren in Bayern mit Sorge

Im ersten Halbjahr 2027 wird dann die Strecke Freilassing-Rosenheim mehrmonatig gesperrt. Dazu kommt aus jetziger Planungssicht im ersten Halbjahr 2028 eine Sperre zwischen Rosenheim und München. Dass dies „signifikante Auswirkungen“ auf den hiesigen Verkehr habe, müsse nachvollziehbar sein. Matthä kündigte an, dass die Einschränkungen für den Verkehr in den Grenzregionen in eigenen regionalen Fahrplan-Informationen erfolgen werde.