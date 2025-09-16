Vorteilswelt
„Sehr schmerzhaft“

ÖBB erwarten Bahnsperren in Bayern mit Sorge

Tirol
16.09.2025 13:08
Die Fahrt über das Deutsche Ecke könnte für Bahngäste ab 2026 mühsamer werden.
Die Fahrt über das Deutsche Ecke könnte für Bahngäste ab 2026 mühsamer werden.(Bild: ÖBB Eisenberger)

ÖBB-Chef Andreas Matthä hat im Zuge der Präsentation des neuen Fahrplans „sehr schmerzhafte Herausforderungen“ und „signifikante Auswirkungen“ durch Bahnsperren in Bayern auf den Zugverkehr in Österreich angekündigt. Von 2026 bis 2028 kommen mehrmonatige Sperren an den Grenzen, die den Zugverkehr „deutlich belasten“ werden. Das Vorgehen sei wegen der maroden Infrastruktur der Deutschen Bahn aber „nahezu alternativenlos“.

In den letzten Jahrzehnten sei so wenig getan worden, dass den Problemen nun mit Generalsanierungen begegnet werde. Der Verkehr zwischen Salzburg und Innsbruck läuft übers Deutsche Eck, das betroffen sein wird. Wichtige Verbindungen gehen von Wien über Linz und Passau Richtung Nürnberg. Auch hier wird es Sperren geben.

Im ersten Halbjahr 2026 wird die Strecke zwischen Regensburg und Nürnberg gesperrt, im zweiten Halbjahr zwischen Passau und Regensburg. „Es kommt zu längeren Fahrzeiten und Umleitungen“, sagte Matthä am Dienstag. Zum Teil werde es „massive Umleitungen im internationalen Fernverkehr Richtung Deutschland“ geben.

Es kommt zu längeren Fahrzeiten und Umleitungen.

Andreas Matthä

Wichtige Güterverkehrs-Strecke gesperrt
Die Strecke Passau-Nürnberg stelle zudem eine der internationalen Hauptstrecken im Güterverkehr dar und werde ein Jahr lang nicht zur Verfügung stehen. „Wir werden signifikante Umleitungen durchs gesamte österreichische Bahnnetz bewerkstelligen.“ Das gelte vor allem fürs zweite Halbjahr 2026.

Wegen Sanierungsarbeiten in Deutschland müssen auch Reisende in Österreich mit Umleitungen, ...
Wegen Deutscher Bahn
Zug-Chaos: Massive Beeinträchtigungen ab 2026
21.03.2025
Schienenersatzverkehr
Wieder Bahnsperre am Deutschen Eck
11.09.2025

Im ersten Halbjahr 2027 wird dann die Strecke Freilassing-Rosenheim mehrmonatig gesperrt. Dazu kommt aus jetziger Planungssicht im ersten Halbjahr 2028 eine Sperre zwischen Rosenheim und München. Dass dies „signifikante Auswirkungen“ auf den hiesigen Verkehr habe, müsse nachvollziehbar sein. Matthä kündigte an, dass die Einschränkungen für den Verkehr in den Grenzregionen in eigenen regionalen Fahrplan-Informationen erfolgen werde.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Tirol

