Unterinntal-Bahntrasse ist ganzen Sommer gesperrt

Nun sind die Behörden gefordert

Der Druck auf die Bevölkerung steige durch die – wegen bewusster Ignoranz des Verursacherprinzips – geltenden Lkw-Dumping-Mauttarife in Bayern und Südtirol sowie die Schließung der Rollenden Landstraße in der Schweiz wegen „Unrentabilität“ mit 31. Dezember 2025. Zusätzlich wird nun auch noch die Unterinntal-Trasse vom 10. Juli 2026 bis 14. September 2026 gesperrt. Der gesamte Bahnverkehr muss auf der oberirdischen Bestandsstrecke abgewickelt werden. „Diese Maßnahmen würden ohne Dosierung zu Rückverlagerungen auf die Gesamtstrecke Rosenheim-Verona führen! Deshalb haben wir vom Transitforum von den zuständigen Behörden auf Grundlage der VVV-Prinzipien (Vorsorge-, Vorbeugungs- und Verursacherprinzip) die Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Schutznormen unter Beachtung der besonderen Bedingungen von dicht besiedelten und bewirtschafteten Gebirgstälern im alpinen Raum eingefordert“, sagt Gurgiser.