Unfaire Kampagne? SPÖ Graz schießt gegen die KPÖ

Seit Elke Kahr (KPÖ) vor fünf Jahren Bürgermeisterin von Graz wurde, wirkt sie politisch fast unantastbar – gerade in linken Wählerinnenkreisen. Das weiß auch die SPÖ, die in Umfragen mehr als 20 Prozentpunkte hinter den Kommunisten liegt. Fünf Jahre hat man gemeinsam die Stadt regiert – doch nun fährt die Sozialdemokratie andere Geschütze auf und schießt sich auf Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) ein.