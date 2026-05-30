Unfaire Kampagne? SPÖ Graz schießt gegen die KPÖ

Die SPÖ schießt sich im Graz-Wahlkampf auf die führende KPÖ ein – jedoch nicht auf Bürgermeisterin Elke Kahr. Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer kommt ins Kreuzfeuer einer Kampagne, die User als „peinlich“ und „auf tiefstem Niveau“ bezeichnen.
Seit Elke Kahr (KPÖ) vor fünf Jahren Bürgermeisterin von Graz wurde, wirkt sie politisch fast unantastbar – gerade in linken Wählerinnenkreisen. Das weiß auch die SPÖ, die in Umfragen mehr als 20 Prozentpunkte hinter den Kommunisten liegt. Fünf Jahre hat man gemeinsam die Stadt regiert – doch nun fährt die Sozialdemokratie andere Geschütze auf und schießt sich auf Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) ein.
„Wer bei der Wahl Elke Kahr wählt, wählt vielleicht ganz wen anderen“, heißt es in einem Video, das die SPÖ Steiermark am Freitag veröffentlicht hat. Darin zu sehen ist Krotzer in seinem diesjährigen Faschingskostüm als Tigermücke. „Robert Krotzer, an den sie angeblich nach der Wahl übergeben will“, sagt der Sprecher des Videos, der den Stadtrat für den „Gesundheitsnotstand“ in der Stadt (mit-)verantwortlich macht.
Vorwürfe: „Dirty Campaigning“
In den sozialen Medien kommt das nicht gut an. „Das ist tiefstes Niveau und einer sozialdemokratischen Partei unwürdig!“, schreibt ein User, andere werfen den Roten „Dirty Campaigning“ vor. „Dieses Video ist unter der Gürtellinie“, schreibt sogar die ÖH-Vorsitzende Mary Weitzer vom SPÖ-nahen VSStÖ auf Instagram.
Krotzer hat das Video selbst gesehen. „Jede Partei muss sich selbst überlegen, auf welchem Niveau sie unterwegs ist“, sagt er. Mit dem Tigermückenkostüm habe er „augenzwinkernd Bewusstsein schaffen“ wollen. Die Vermutung, Kahr würde nach der Wahl an ihn übergeben, bestreitet er. „Das stimmt sicher nicht. Wer Elke kennt, weiß, dass sie keine halbherzigen Sachen macht.“
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