Graz: Sterile Tigermücken erfüllten ihre Pflicht

Schlupfrate sinkt mit SIT-Methode deutlich

Die erste Bilanz, die am Montag gezogen wurde, ist denn auch ermutigend: Im Gegensatz zum Kontrollgebiet beim Weblinger Kreis ging die Fortpflanzungsrate in der Testregion um knapp 70 Prozent zurück. Während die Schlupfrate zu Beginn der Aktion bei 0,66 lag, also zwei von drei Eiern Nachwuchs brachten, sank sie nach sieben Wochen auf 0,22, erklärt Infektionsschutz-Experte Erwin Wieser vom Grazer Gesundheitsamt. Das zeigte sich in den Lebendfallen, die zusätzlich zur sogenannten SIT-Methode im Testgebiet aufgestellt wurden.