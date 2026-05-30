First details released
Sports car driver dies in accident on race track
A tragic accident occurred during a racing event at the Red Bull Ring in Spielberg, Styria. While driving freely on the racetrack, a 50-year-old man from Vienna crashed his sports car and was killed.
A dramatic incident has cast a shadow over the Porsche Sprint Challenge Central Europe, which is taking place this weekend at the Red Bull Ring in Spielberg. According to police, a 50-year-old man from Vienna died on Friday while driving freely on the racetrack.
Driving error likely to blame
According to reports, the man was driving his sports car alone on the track as part of the official afternoon program when he likely lost control of his vehicle due to a driving error.
The driver’s rear end struck a tire barrier, and he was thrown onto his side by the force of the impact. The man was wearing a seatbelt and a helmet, and despite immediate first aid, the emergency doctor could only confirm the Viennese man’s death.
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