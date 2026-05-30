Arbeiter stürzt von Hausdach direkt auf Schubkarre

Zu dem verheerenden Zwischenfall kam es gegen 18 Uhr. Der 51-Jährige habe laut Polizei Arbeiten am Hausdach eines Verwandten durchgeführt. „Der Mann war gerade dabei, Schalungsteile auf das Dach zu bringen, als er auf einen losen Balken trat und in weiterer Folge circa zweieinhalb Meter in die Tiefe stürzte“, heißt es vonseiten der Ermittler.