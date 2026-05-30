Arbeiter stürzt von Hausdach direkt auf Schubkarre

Schrecklicher Arbeitsunfall am Freitagabend in Mils bei Imst (Tirol): Ein 51-jähriger Einheimischer stürzte im Zuge von Arbeiten auf einem Hausdach mehrere Meter in die Tiefe – und direkt auf eine Schubkarre. Der Mann erlitt eine schwere Fußverletzung und wurde ins Spital eingeliefert.
Zu dem verheerenden Zwischenfall kam es gegen 18 Uhr. Der 51-Jährige habe laut Polizei Arbeiten am Hausdach eines Verwandten durchgeführt. „Der Mann war gerade dabei, Schalungsteile auf das Dach zu bringen, als er auf einen losen Balken trat und in weiterer Folge circa zweieinhalb Meter in die Tiefe stürzte“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Mit Rettung ins Spital
Daraufhin sei er direkt auf eine darunter stehende Schubkarre gefallen. Die alarmierte Rettung führte vor Ort die Erstversorgung durch. Im Anschluss wurde der 51-Jährige ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Dort sei unter anderem eine schwere Verletzung am Fuß diagnostiziert worden.
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