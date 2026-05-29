Giro d’Italia 2026
Gall storms to 4th place in the finish of the queen stage
On Friday, Felix Gall from East Tyrol successfully defended his second place overall on the Giro d’Italia’s queen stage!
The 28-year-old from Team Decathlon crossed the finish line just ahead of the Danish overall leader Jonas Vingegaard after a strong finish on the 151-kilometer stage from Feltre to the mountain finish in Alleghe.
After climbing approximately 4,800 meters in elevation, he finished 39 seconds behind Vingegaard’s victorious U.S. teammate Sepp Kuss.
Second and third place went to Canadian Derek Gee-West and Italian Giulio Ciccone; the Lidl duo finished 13 and 36 seconds behind, respectively.
This is Kuss’s first Giro stage win; Vingegaard’s key domestique was allowed to ride on his own today. With 2.2 kilometers to go, he made a decisive move to pass Ciccone, who had been leading until then.
Another difficult mountain stage is on the schedule for Saturday, before the tour concludes in Rome on Sunday.
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