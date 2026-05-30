Ein Nationalrat als couragierter Lebensretter

Rasch und couragiert reagiert hat SPÖ-Politiker Alois Schroll als bei der Eröffnung eines Photovoltaikparks plötzlich ein Besucher einen Herzstillstand erlitten hat. Der Abgeordnete zum Nationalrat ist auch ausgebildeter Sanitäter...
Es hätte die feierliche Eröffnung einer riesigen Photovoltaikanlage mit 16.000 Paneelen in Ernsthofen im Bezirk Amstetten werden sollen, doch es endete mit einem Notarzteinsatz!
Plötzlicher Herzstillstand
Während der Feierlichkeiten hatte ein Gast plötzlich einen Herzstillstand erlitten. Nationalrat und Rot Kreuz-Sanitäter Alois Schroll wurde dabei zum zweiten Mal – im Jahr 2014 hatte er einen Frühpensionisten aus einer brennenden Wohnung gezogen – zum Lebensretter.
Schroll begann sofort mit der Reanimation, zeitgleich wurde ein Defibrillator geholt und eingesetzt. „Ich habe einfach das angewendet, was ich bei der Rettung gelernt habe“, erklärt Schroll bescheiden.
Gemeinsam mit anderen Anwesenden setzte der Politiker die Reanimation fort, bis der Notarztwagen aus Perg eingetroffen war. Der erkrankte Gast wurde schließlich in die Intensivstation eines Krankenhauses in Linz (ÖO) gebracht.
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