Ein Nationalrat als couragierter Lebensretter

Plötzlicher Herzstillstand

Während der Feierlichkeiten hatte ein Gast plötzlich einen Herzstillstand erlitten. Nationalrat und Rot Kreuz-Sanitäter Alois Schroll wurde dabei zum zweiten Mal – im Jahr 2014 hatte er einen Frühpensionisten aus einer brennenden Wohnung gezogen – zum Lebensretter.