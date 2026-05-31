Wie NÖ vom Aufbau in der Ukraine profitieren will

Exporte trotz Krieg

Als „wichtiges Signal“ wertet Kari Ochsner, Präsident der Industriellenvereinigung NÖ, das Memorandum: „Wir wissen zwar nicht, wann der Krieg in der Ukraine endet, aber wir müssen schon jetzt über das Danach reden.“ Die ökonomische Bedeutung der Ukraine auch in Kriegszeiten untermauert Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker: „Im ersten Halbjahr 2025 wurden Waren um 58 Millionen Euro von heimischen Betrieben in die Ukraine exportiert.“